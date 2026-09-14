El último capítulo entre la relación familiar de los hijos de Carmina Ordóñez pone en jaque un desencuentro entre Francisco y Cayetano Rivera . El que parecía el vínculo más sólido de los hermanos, a los que se unen Julián Contreras Jr. y también Kiko Rivera, se tambalea. Un distanciamiento que se ha vuelto a hacer visible con la ausencia de Cayetano en la Goyesca de Ronda , una cita taurina para homenajear a su abuelo, Antonio Ordóñez. De ese conflicto y de por qué él tampoco ha acudido a este evento , Julián Contreras Jr. ha hablado en exclusiva para ‘ Fiesta ’.

La ausencia de Cayetano Rivera a la Goyesca de Ronda y el contundente vídeo que este compartía en sus redes y en el que anunciaba que después de años intentando mantenerse alejado de las polémicas, había llegado el momento de variar su postura, ha mostrado un evidente cambio de actitud en el novio de Tamara Gorro.

“Tengo 49 años y siento que ha llegado un momento en el que hay cosas que tienen que cambiar. A partir de hoy voy a proteger a los míos y a mí también. Mi historia, si quiero, la cuento yo”, advertía el hijo mediano de Carmina Ordóñez y a raíz de esas declaraciones se ha pronunciado ahora Julián Contreras.

Julián Contreras rompe su silencio

El menor de los hijos de Carmina Ordóñez ha hablado en exclusiva con ‘Fiesta’ y, aunque ha querido dejar claro que no pretende tomar partido, sí ha hecho una reflexión sobre la situación que atraviesa Cayetano. “Me posiciono a favor de lo que yo creo lógico y coherente, lo que pasa es que Cayetano está ahora padeciendo lo que yo llevo padeciendo muchísimos años”, ha confesado.

Una frase con la que Julián ha dejado claro que el distanciamiento es algo que él ha vivido entre hermanos y anima al mediano a que cuente a partir de ahora su historia. “El otro día pudimos escuchar cosas delirantes de él -refiriéndose al vídeo colgado de este en sus redes-. Ojalá hable y lo haga, aunque sea simplemente para decirnos cómo se ha sentido y lo que ha supuesto para él ver a gente que al final han estado presentes de una manera u otra en la vida y que ahora te tratan así”.