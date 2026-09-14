Shakira llega a Madrid y revoluciona ‘Vamos a ver’ con su saludo en directo: “Momentazo”

Vamos a ver 14 septiembre 2026

Shakira, recibida por una marea de fans en el aeropuerto de Madrid, manda un saludo en directo para 'Vamos a ver' y concede unas palabras a su reportera

Shakira ya está en Madrid y su llegada ha provocado un auténtico baño de masas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Para recibir a la cantante colombiana que hará doce conciertos y que la tendrán un mes viviendo en la capital, Patricia López se ha trasladado y logrado un hito histórico para el programa ‘Vamos a ver’. La reportera ha logrado hablar con la artista, darle dos besos y lograr el saludo de Shakira para el programa. ¡Todo un momentazo! Entre gritos y una avalancha de seguidores y de periodistas, la colombiana ha podido comprobar el cariño que se la tiene en España y que la ha llegado a emocionar cuando se le ha preguntado. Ataviada con unas gafas de sol, Shakira se ha acercado a sus fans, se ha hecho fotos, se ha dado abrazos, bailado y también ha derrochado su simpatía con el programa y su reportera para el que ha tenido unas palabras.

La artista ha entrado en directo y protagonizado un momento cercano que ha puesto en pie a todos los presentes en el plató al ver cómo Shakira besaba a su reportera y le daba un abrazo. “Tráela”, ha dicho una eufórica Patricia Pardo al ver que Patricia López ha logrado este hito para ‘Vamos a ver’. Muy cercana con los fans y medios Recién llegada a España y gracias a la insistencia de la reportera Patricia López, Shakira ha atendido en directo a ‘Vamos a ver’ y ha querido tener unas cariñosas palabras para el programa. “Se me sale el corazón del pecho. Me parece súper cercana. Me ha cogido la mano para dar esas declaraciones”, ha alcanzado a decir la periodista todavía embargada por la emoción. Su llegada entre la multitud la ha calificado Boris Izaguirre como “la llegada de Cleopatra a Roma” y destacando que esta entrada triunfal es todo un premio y el mejor consuelo para la decepción amorosa que se llevó del tiempo que estuvo aquí y de su relación con Gerard Piqué.

Shakira llega a Madrid y revoluciona a sus seguidores y medios

“Huele mejor que yo ahora mismo. Yo era fan suya, pero ahora mucho más”, ha expresado la reportera y todos han celebrado sus palabras y este logro para el programa. Shakira, a su llegada: "Esta ha sido mi casa" Tras ser arropada por los fans, atender a los medios, Shakira ha tomado el micrófono y, en el aeropuerto, se ha dirigido a los presentes con estas palabras: "Siento que, de verdad, somos una sola nación latina. Lo que antes era un océano que nos separaba, hoy es un lazo que nos une. Por eso, quise no solamente venir a cantar y bailar para ustedes, sino armar un lugar donde podamos reconocernos mutuamente, en el que se pueda recorrer nuestra cultura latina en esta que ha sido mi casa". Shakira no solo va a traer sus grandes éxitos con 12 conciertos a Madrid a lo largo de un mes con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', empezando este viernes 18 de septiembre, sino una experiencia completa en Macondo Park, la ciudad que se ha construido especialmente para este evento en el denominado Estadio Shakira dentro del recinto Iberdrola Music de Villaverde.

Patricia López, emocionada tras recibir el beso y saludo de Shakira en directo para 'Vamos a ver'