Fiesta 14 septiembre 2026

Paula Echevarría y su hija Daniella Bustamante han sido captadas a través de las cámaras de 'Fiestas' saliendo de una clínica de estética: las imágenes

Los primeros pasos como influencer de la hija de David Bustamante y Paula Echevarría no están pasando nada desapercibidos. Daniella, que acaba de cumplir 18 años y acaba de iniciar sus estudios universitarios en el grado de Marketing y Relaciones Públicas, despierta mucho interés en esta nueva etapa. Una en la que su madre es su pilar fundamental y con la que derrocha total complicidad, tal como ha mostrado ‘Fiesta’ en exclusiva con unas imágenes en las que ambas salen juntas de una conocida clínica de estética de Madrid. "Es famosa desde que nació", recalcaba Emma García al ver estas imágenes de madre e hija saliendo juntas y cómplices de una clínica estética y comprobar cómo ha pasado el tiempo. De la pequeña que ambos padres calificaban como "una niña muy buena" ahora es una joven cuyo perfil genera interés y que está siendo guiada para tratar de gestionar su fama de manera profesional.

Y ese interés y vínculo entre madre e hija ha sido captado al mostrar el último plan que han hecho juntas. Demostrando una vez más entre ellas la especial complicidad que tienen, Daniella Bustamante y Paula Echevarría han sido fotografiadas a la salida de una clínica de estética, donde han acudido y dejado patente que son grandes compañeras para todo tipo de planes. Madre e hija, inseparables En las fotografías, que ‘Fiesta’ ha enseñado en exclusiva, se ve a Paula y Daniella muy relajadas a la salida de esta visita. La actriz viste con ropa de deporte, botella de agua en mano y pendiente de su hija, con la naturalidad que caracteriza a todas sus apariciones juntas. A Daniella Bustamante se la ha podido conoce durante años por las amorosas palabras que dedicaban la actriz y el cantante. Sin embargo, la influencer que cada vez tiene más presencia en redes, ha concedido ya su primera entrevista y se la ve cada vez más cómoda delante de los medios.

Paula Echevarría y Daniella Bustamante tienen una relación madre e hija de lo más especial

Esta nunca ha escondido la gran relación que tiene con su madre y lo mucho que la admira. “Mi madre para mí es todo, es mi pilar, es la persona a la que le cuento todo, la persona con la que me peleo es la persona con la que me río, es la persona con la que quiero hacer todo. Si ella me dice de hacer un plan, aunque tenga planes con mis amigos, mis amigos se pueden ir a otro lado. Siempre con ella”, decía a los periodistas. Una nueva it-girl en el panorama mediático Daniella Bustamante se ha convertido también en uno de los grandes apoyos de Paula Echevarría, junto a su novio Miguel Torres y el hijo en común de la pareja el pequeño Miki, en un momento especialmente doloroso para la actriz tras el reciente fallecimiento de su padre. La estrecha relación que mantienen hace que el cariño y la compañía entre ellas sea todavía más importante y que la joven tenga en su madre y en su padre a “unos grandes maestros” para que encuentre su sitio y oportunidades en el mundo digital.

La hija de Paula Echevarría y David Bustamante llega pisando fuerte en las redes como influencer