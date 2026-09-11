La relación entre Isa Pantoja y Anabel: de los altibajos y desencuentros a su situación actual

'¡De Viernes!' 11 septiembre 2026

Isa Pantoja y Anabel han vivido diferentes marcados por los desencuentros familiares, distanciamientos y el cambio que hay ahora en su relación actual

La relación entre Isa Pantoja y su prima Anabel ha pasado por diferentes etapas a lo largo de estos años. Ambas han vivido momentos de cercanía como los que han podido disfrutar en la actualidad y que son los que están cada vez más presentes en sus redes, pero también ha sufrido el desgaste y la tensión por los desencuentros y conflictos familiares. Las situaciones, muchas veces extremas, que han vivido, así como la exposición pública han puesto a prueba su vínculo en más de una ocasión, sin embargo, los últimos acontecimientos parece que muestran que los altibajos y diferencias han quedado atrás y el plató de ‘¡De Viernes!’ va a ser testigo de ese reencuentro en un plató y de su buena sintonía en la actualidad.

Dejando atrás algunas de las heridas familiares que les han marcado, la mejor prueba de la unión entre primas ha sido un acontecimiento que ha tenido lugar este verano. El primer cumpleaños de Cairo, el hijo en común de Isa Pantoja con Asraf Beno, ha sido la excusa para verlas juntas en una reunión familiar. Un encuentro que venía marcado por la ilusión no solo de verse ellas, sino de ver a sus pequeños compartiendo tiempo juntos. En una de las imágenes publicadas en Instagram aparecían Alma, Cairo y Alberto Isla, el hijo mayor de Isa Pantoja, posando juntos en un restaurante durante el cumpleaños. Y esta imagen acompañada de las palabras de Anabel, demostraban lo importante que era este día para ellas. “Por fin juntos”. Una frase con la que reflejaba la emoción de ambas por este encuentro familiar y que deja entrever la buena relación que hay entre ellas. Citas y gesto que evidencian su actual relación Este no ha sido el único momento aislado de los últimos tiempos en el que tanto Isa Pantoja como su prima Anabel han coincidido y dejado ver que, a pesar de las diferentes polémicas que rodean al clan Pantoja, ellas ponen el foco en sus momentos felices juntas. La alfombra roja del estreno de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' y el Casino de Madrid era el escenario en el que las primas aparecían juntas en un exclusivo baile de máscaras en público. Sus looks antagónicos y el hecho de verlas en un mismo acto acaparaban la atención de los medios, dejando ver que no hay tensión entre ellas, aunque no se puedan ver todo lo que querrían por la lejanía y distancia de donde viven.

Anabel Pantoja e Isabel Pantoja, en un evento en el que este año han coincidido juntas

Y aunque ambas han sido un gran apoyo mutuo en los momentos más difíciles, sí que ha habido algunos hechos que han evidenciado que han existido altibajos. La ausencia de Anabel Pantoja en la comunión de Alberto Isla El más evidente tenía lugar con la Comunión del hijo de Isa Pantoja y Alberto Isla. La ausencia de Anabel desataba las alarmas, aunque la explicación es que estaba en Estados Unidos por un compromiso profesional. La propia hermana de Kiko Rivera quitaba hierro al asunto al sacar a la luz un detalle con el que dejaba claro cuál era su vínculo y mostrar los regalos en forma de joyas de su colección que esta le había enviado. También generó mucho revuelo la noticia del segundo embarazo de Isa Pantoja y la falta de acción y movimiento por parte de su madre Isabel Pantoja. El contraste estuvo en la reacción de la tonadillera cuando se enteró del embarazo de su sobrina Anabel, mientras que con su hija y sus otros nietos no había ningún trato.