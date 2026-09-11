Pepe del Real avanza el duro relato de Isa Pantoja y la nueva polémica con Celeste por unos regalos

Pepe del Real, colaborador de ‘Vamos a ver’, ha desvelado unos detalles que conoce en exclusiva sobre la situación de Isa Pantoja y el testimonio que va a ofrecer en ‘¡De Viernes!’. Según el periodista, la hija de Isabel Pantoja está muy afectada tras los mensajes que recibió por parte de su madre y su posterior desaparición.
“Le han sumido en una profunda depresión”, ha señalado Pepe del Real acerca de hasta qué punto ha terminado por afectarle a la exconcursante de ‘Supervivientes’ la última interacción con ella de la tonadillera. Lo que han provocado en ella esos mensajes y la decepción de ver que no ha pasado nada después de esto será uno de los puntos más delicados del relato de Isa Pantoja.
Los últimos acontecimientos han terminado por sobrepasar a Isa Pantoja: el nuevo ictus que sufrió su hermano Kiko Rivera y del que se enteró a través de la televisión y la falta de movimiento de su madre Isabel Pantoja tras los últimos mensajes han tenido un fuerte impacto emocional en ella y su testimonio promete arrojar más luz, ha advertido el colaborador de ‘Vamos a ver’.
“Su madre actúa el próximo domingo en La Palma y Kiko y Lola van a tener gran protagonismo”, ha explicado para recalcar de todo lo que está haciendo mella en el ánimo de Isa Pantoja de los últimos acontecimientos familiares.
Esta no ha sido la única exclusiva que Pepe del Real ha dado en ‘Vamos a ver’. El periodista ha advertido a Celeste, la presidenta del club de fans de Isabel Pantoja en Madrid, que los fans están en pie de guerra con ella por una nueva polémica con unos regalos y que tiene en su móvil una prueba “de viva voz de la propia IP a Celeste” que desarmaría todo por completo.
El motivo en esta ocasión para que la presidenta del club de Fans de Isabel Pantoja esté en el punto de mira es “por un regalo que le han comprado y que se tratan de unos perfumes carisísimos”. Al parecer y según indica Pepe del Real los fans no se fían de Celeste y de que esos regalos lleguen a la tonadillera.
“Dicen que se ha quedado con muchos de los regalos que le han hecho a Isabel Pantoja”, ha señalado el periodista que tiene una nueva prueba de que las tensiones están disparadas entre sus fans y la presidenta, que es su mano derecha.
El dinero vuelve a ser motivo de disputa entre una facción del club de fans de la cantante y Celeste. Estos recalcan que no está haciendo las cosas tan bien como se espera de ella y que vela más por los intereses de Isabel Pantoja que la unidad del colectivo.
Tras hablar de la mala relación que existe y con el concierto del próximo 12 de junio en La Palma en el foco, se prevén nuevas acciones y todo lo que va a suponer y remover a Isa Pantoja ante la presencia en ese evento de su hermano Kiko Rivera y su novia Lola García.