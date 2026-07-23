Kiko Rivera, ingresado tras un nuevo ictus: pendientes de la llegada de Isabel Pantoja y de la preocupación de Lola

Vamos a ver 23 julio 2026

Kiko Rivera confirma que ha sufrido un nuevo ictus y que está ingresado en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla: del comunicado a la llegada de su pareja Lola

Kiko Rivera ha confirmado en sus redes que ha sufrido un nuevo ictus, el segundo de su vida, y que permanece ingresado en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla. El DJ ha anunciado además la cancelación de toda su gira de verano, con al menos 16 actuaciones suspendidas. La noticia ha sido tratada en 'Vamos a ver', donde se ha analizado el comunicado del artista, así como la llegada de su pareja, Lola García, al centro hospitalario. Kiko Rivera explica lo ocurrido: su comunicado Ha sido el propio Kiko Rivera quien ha querido romper el silencio y trasladar directamente a sus seguidores lo que ha vivido. En su comunicado, el DJ ha afirmado: “He vuelto a sufrir un ictus. Esta vez ha sido un poco más fuerte. Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares”.

A pesar de la gravedad del episodio, Kiko Rivera ha querido lanzar un mensaje de esperanza: “Afortunadamente estoy bien. Han quedado algunas pequeñas secuelas que, si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo. La vida vuelve a darme una oportunidad y esta vez no pienso desaprovecharla”. El artista también ha aprovechado el comunicado para fijar quiénes serán sus portavoces autorizados: “Toda la información relacionada con mi estado de salud saldrá únicamente de mí o de mi familia. Solo mi familia y mi mujer tienen acceso a la información necesaria”. Lola llega al hospital y se espera la visita de Isabel Pantoja La primera en acudir al hospital ha sido Lola, pareja del DJ, que ha llegado al centro hospitalario visiblemente preocupada. Al ser abordada por los medios, se ha limitado a decir: “Es muy grave. No puedo decir nada, por favor. Gracias”. En el plató de 'Vamos a ver' la periodista Sandra Aladro ha señalado que el comunicado oficial de Kiko Rivera se publicó apenas unos minutos después de que Lola accediera al hospital, en torno a las 11:00 horas, lo que ha llevado a los colaboradores a apuntar que probablemente ha sido ella quien ha gestionado su difusión. Respecto a Isabel Pantoja, madre del DJ, en el programa se ha dado por hecho su visita al hospital dada la buena sintonía que madre e hijo han recuperado recientemente. Sin embargo, en el momento de la emisión no había imágenes ni confirmación oficial de su presencia en el centro. Tampoco de su prima Anabel Pantoja y su hermana Isa Pantoja, la gran duda. Desde 'Vamos a ver' se ha apuntado que esta situación podría ser una oportunidad para un acercamiento entre los dos hermanos.

Lola García y Kiko Rivera, en las últimas imágenes juntos antes de sufrir el DJ un nuevo ictus

Sandra Aladro ha recordado que Lola e Isabel Pantoja ya han coincidido en varias ocasiones: viajaron juntas a Canarias y convivieron durante casi una semana en casa de la tonadillera, además de haber compartido al menos dos encuentros previos. Preocupación por la salud de Kiko Rivera Este no es el primer episodio cardiovascular que sufre Kiko Rivera. Sandra Aladro ha recordado la cronología de sus problemas de salud: en octubre de 2022 sufrió su primer ictus, que le dejó secuelas en el lado izquierdo del cuerpo, y en julio de 2023 padeció una angina de pecho. “Se trata, por tanto, de una persona con antecedentes circulatorios que requiere un seguimiento médico estrecho”, ha reconocido.

El comunicado que Kiko Rivera ha publicado en sus redes contando que ha sufrido un nuevo ictus