Kiko Rivera preocupaba al comunicar que por un grave problema de salud tenía que cancelar su gira de verano y también ha sido él quien ha explicado que ha sufrido un ictus de nuevo , por lo que se encuentra ingresado en un hospital de Sevilla.

"Esta vez ha sido un poco más fuerte", explicaba en su comunicado Kiko Rivera sobre este ictus que ha sufrido, años después de que esto le ocurriese: "Probablemente, el estrés ha tenido mucho que ver. La vida vuelve a darme una oportunidad y no pienso desaprovecharla".

Kike Calleja, en 'El verano se mueve' ha contado que la primera llamada que hizo Kiko Rivera cuando sabía lo que le estaba ocurriendo fue a su tío Agustín: "Él no daba crédito a lo que le estaba contado, no pudo a hablar con su madre porque estaba descansando. Cuando se despertó Agustín le comunicó a su hermana lo que estaba ocurriendo y ella le llamó corriendo, estuvieron tanto Agustín como Isabel hablando con él".

El que explicaba que Kiko Rivera "le dijo que no a su madre que no había necesidad de que viajara desde Canarias a Sevilla" porque estaba todo aparentemente controlado, pero ella decidía ir hasta la capital hispalense.

Así se encuentra Kiko Rivera, según Kike Calleja