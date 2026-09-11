Juls Janeiro nos muestra las pruebas definitivas: Belén Esteban "espía" cada uno de sus movimientos en redes

El enfrentamiento mediático entre Juls Janeiro y Belén Esteban ha alcanzado su punto más álgido y 'El verano se mueve' tiene la exclusiva. Tras las contundentes declaraciones de la hija de Jesulín de Ubrique hace algunas semanas en las que la joven influencer acusaba públicamente a la colaboradora de televisión de estar obsesionada con ella, ahora Juls desvela además que tiene pruebas gráficas que demuestran que Belén sigue con lupa sus movimientos .

Hace ya algún tiempo Juls Janeiro se incorporaba con fuerza al panorama televisivo hablando con ironía y firmeza sobre la que fuera pareja de su padre: "Belén, por favor, para de verme las historias de Instagram" . Con este reproche, la maquilladora exponía el constante escrutinio al que se siente sometida por la de Paracuellos, utilizándolo como argumento para retratar una fijación que considera desmedida.

Lejos de morderse la lengua, la hija de María José Campanario ha arremetido de nuevo con dureza contra la figura televisiva, explicando que la persona que lleva décadas viviendo a costa de hablar de su familia, no tiene importancia alguna para ella pese a ser la madre de su hermana: "Una persona que le ha hecho daño a mis padres no tengo nada que ver con ella".

A pesar de los intentos de Belén Esteban por desviar el foco o restar importancia a las réplicas, Juls se ha reafirmado por completo en sus ataques, dejando claro que ya no piensa callarse y que este cruce de reproches marca un punto de no retorno en la histórica guerra familiar.

Ahora, nuestro compañero Óscar Beunza logra nuevas declaraciones exclusivas de la diva televisiva del momento... ¡y consigue que la maquilladora nos enseña las pruebas del supuesto espionaje de Belén Esteban!

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