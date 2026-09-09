Juls Janeiro llevaba días sin hablar con los reporteros, que la han encontrado en un parking y han aprovechado para preguntarle por las nuevas declaraciones de Belén Esteban . La maquilladora ha comenzado diciendo que no sabía qué era lo que había dicho la colaboradora y una de las reporteras se lo ha transmitido: "Ha dicho que tenéis suerte porque al final tu hermana no habla".

"¿Que tenemos suerte?", ha sido la primera reacción de Julia Janeiro, que ha vuelto a defender su postura de que hay una versión de la historia familiar que no se ha contado y que es muy distinta a la que ha compartido Belén en los platós durante años: "Hay dos versiones de la historia y me mantengo en lo mismo, y mi familia se mantiene en lo mismo".

"Que hable lo que quiera, la realidad es la que es y ausencias no ha habido", ha asegurado con contundencia Juls, que ha añadido que no quiere darle "ni un minuto de protagonismo" a las personas que la critican o que no creen que exista otra versión de la historia familiar.

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