La princesa Leonor ha comenzado su etapa en la Universidad Carlos III de Madrid como estudiante de Ciencias Políticas y la expectación ha sido máxima. Leticia Requejo ha explicado que ha podido saber que la hija de los reyes de España "se ha sentado en primeras filas" , aunque "no en la primera" y que ha sido "una más" tanto dentro como fuera de las aulas: "Se ha relacionado tanto dentro como fuera del aula, era una más".

La periodista también ha revelado qué ha sido lo más comentado del día entre los alumnos de la universidad madrileña: "La comidilla ha sido qué quienes eran sus escoltas porque ha ido acompañada de tres o cuatro escoltas jóvenes". Antonio Montero ha añadido que no se sabrá quiénes son los escoltas que velan por la seguridad de la princesa: "Van a estudiar la carrera como si fueran estudiantes".

"Lo único que les han dicho es que el móvil solo lo utilicen para los apuntes, que no estén tomando fotos", ha continuado diciendo Leticia Requejo acerca de la única petición que han recibido los estudiantes de la Universidad Carlos III que van a compartir aula con la heredera de la Corona.

¿Cuánto cuesta el look de la princesa Leonor?

Leticia Requejo ha ofrecido un dato más relacionado con el primer día de la princesa en la universidad y es el precio de su look: "170 euros el bolso y las zapatillas deportivas que eran de una marca japonesa 169". La periodista ha comentado que conseguir esas zapatillas no es sencillo porque estaban agotadas.

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