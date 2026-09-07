Renaciendo by Patri Pérez 07 septiembre 2026

La pareja ha contado en su canal de mtmad todos los detalles de la reforma de su vivienda y ha revelado que su presupuesto inicial se multiplicó

Patri Pérez y Lester Duque ya pueden decir que han dejado atrás una de las etapas más complicadas de los últimos meses. La pareja, que se dio a conocer en ‘La isla de las tentaciones’, ha terminado prácticamente la reforma integral de su casa y ha querido compartir con sus seguidores el resultado de siete meses de trabajo, esfuerzo y más de un quebradero de cabeza. Los creadores de contenido han abierto de nuevo las puertas de su vivienda para enseñar cómo ha quedado después de una reforma que, según han contado ellos mismos, ha terminado costándoles mucho más de lo que tenían previsto inicialmente. Y es que cuando Patri y Lester compraron la casa tenían una idea bastante diferente de lo que acabarían invirtiendo. "Nosotros calculamos una reforma de 14.000 euros", ha reconocido Lester entre risas. Una cantidad que, finalmente, se quedó muy lejos de la cifra definitiva.

De 14.000 euros a casi 100.000 euros La pareja ha explicado que la vivienda les costó 318.000 euros, aunque inicialmente se había puesto a la venta por una cantidad considerablemente superior. Según han contado, consiguieron negociar el precio y rebajarlo casi 80.000 euros. Pero lo que parecía haber sido una buena oportunidad acabó mostrándoles que necesitaba una reforma mucho más ambiciosa de la que habían imaginado: "Había que arreglarlo todo entero". La vivienda necesitaba mucho trabajo y Patri y Lester decidieron ponerse manos a la obra. Entre otras cosas, han tenido que cambiar desde cero la fontanería y la electricidad, además de construir una nueva fosa séptica, ya que la vivienda está en una zona sin alcantarillado. El estado de la fosa fue, además, una de las peores sorpresas con las que se encontraron durante este proceso. Lester ha explicado que, al abrirla, estaba "infectada de cucarachas" y tuvieron que condenarla y recurrir a una empresa de fumigación. Pero eso no fue todo. Según han contado, llegaron a sacar más de diez camiones de basura de la propiedad. "Esto era un auténtico vertedero", ha asegurado Lester mientras recordaba cómo se encontraron la vivienda antes de comenzar la transformación: "Los que vivían antes pues coleccionaban cosas de la basura y pues tenían la casa como la tenían".

"Hemos sudado dolor y lágrimas" Después de siete meses, la cifra final de la reforma ha alcanzado prácticamente los 100.000 euros. Una cantidad que, según ha explicado la pareja, ha salido de sus propios ahorros y de los ingresos que han conseguido durante los últimos meses con su trabajo. "Hemos metido todos nuestros ahorros y todo lo que hemos ido ganando, que gracias a Dios, la verdad que estos últimos 10 meses hemos ganado bastante dinero con nuestro trabajo y hemos invertido absolutamente todo", ha contado Lester, que entre bromas añadía: "No tengo ni playeras que ponerme, ¿vale? No me he comprado ni unos calzoncillos, chiquillo". Más allá de las risas, Patri también ha reconocido que el proceso no ha sido sencillo para ninguno de los dos. "Hemos sudado dolor y lágrimas. La verdad, lo hemos pasado mal", ha confesado.