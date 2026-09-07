Ana Rosa: "Niños, niñas y adolescentes de Ceuta regresan a las aulas entre policías, sorteando a los migrantes que duermen en la calle"

El día que los escolares vuelven al colegio , la presentadora ha querido destacar que tendrán que hacerlo bajo medidas de seguridad extremas, algo que no sucedería si fuese cierto que la " normalidad " ha regresado a la ciudad autónoma.

Ana Rosa Quintana: "Comienza el colegio en Ceuta con el gas pimienta en el estuche, junto a los rotuladores"

La presentado ha dejado clara su opinión al respecto: "Comienza el colegio en Ceuta con el gas pimienta en el estuche, junto a los rotuladores. 18.000 niños, niñas y adolescentes regresan esta semana a las aulas entre policías, sorteando a los migrantes que duermen en la calle. Ahora dormirán en el puerto de Ceuta, porque el Gobierno asume el control en contra de la directiva del puerto y situará carpas para los migrantes. Deambularán libremente por el puerto junto a los buques por los que intentan escapar a la Península y junto a miles de litros de combustible. Llevamos más de un mes y no tiene pinta de que la situación sea temporal. El Gobierno ha decidido culpar al presidente de Ceuta y echar la bronca a los vecinos. La gestión de esta crisis nos deja un diccionario de eufemismos, la diplomacia del relato. No se dice Marruecos: se dice "nuestro vecino". No se dice presión: se dice "situación compleja". No se dice invasión: se dice "entrada irregular". No se dice responsabilidad: se dice "circunstancias". Y si alguien insiste demasiado, el Gobierno recurre al comodín de "hay que dejar trabajar a los técnicos". Los técnicos son esos seres mitológicos a los que se encomienda todo sin ponerles cara, como aquellos técnicos fantasma del comité de expertos del covid".

A continuación, Ana Rosa Quintana ha apuntado: "Una frontera no puede depender de eufemismos. Una frontera necesita autoridad, y están apedreando a nuestros militares. Septiembre se le va a hacer cuesta arriba a Sánchez. El PSOE y sus socios se están hundiendo en las encuestas por su gestión de esta violación mutante del territorio que ahora se ha convertido en crisis migratoria. Desde que Koldo dejó de ser el chófer de Sánchez no hay nadie al volante".

"En esta cuesta de septiembre también hay parada en los juzgados. Los directivos de Plus Ultra pondrán esta semana a Zapatero contra las cuerdas al reconocer que le pagaron una comisión por el rescate de la compañía. También se reabre el caso cloacas y según El Mundo, el juez investiga si el PSOE se financió con 15 millones procedentes del petróleo venezolano. Presuntamente se lo llevaron crudo, y ahora, lo llevan crudo", ha sentenciado en directo.