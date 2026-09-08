Sandra Barneda se encuentra en el FesTVal de Vitoria presentando la nueva edición de 'Supervivientes All Stars' , que se estrena el jueves 10 de septiembre a las 21:45 en Telecinco. Los periodistas allí congregados le han pedido detalles acerca de su inminente boda con la bailarina holandesa Pascalle Paerel , que va a celebrarse en un mes, el próximo 10 de octubre.

La presentadora ha confesado que está "feliz y nerviosa", que cuentan con la ayuda de una wedding planner para organizar la boda porque lo han tenido que preparar todo en cuatro meses y que la boda se va a celebrar en España: "Mi prometida, que es holandesa, me dijo: 'Yo quiero buen tiempo, si me caso en España quiero buen tiempo'".

Sandra Barneda ha puntualizado que no será ni en Madrid ni en Barcelona, pero no ha revelado el lugar exacto, al que se desplazarán muchos invitados desde Holanda, tierra natal de su prometida. También ha contado que habrá "gastronomía española" en el banquete y que ya tiene su vestido, aunque no ha compartido el color ni otros detalles del look para que sea una de las grandes sorpresas del enlace.

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