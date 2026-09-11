La nueva realidad de Isa Pantoja: su cambio de vida, problemas como madre y la marcha de Asraf Beno

'¡De Viernes!' 11 septiembre 2026

Isa Pantoja afronta una nueva etapa marcada por las decepciones, importantes cambios personales, las dificultades de la maternidad y la marcha de Asraf Beno

Isa Pantoja está en una nueva etapa de la que ahora hace balance. Tras cumplirse el primer año de su hijo Cairo, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha vivido en una montaña rusa de sentimientos y de vaivenes emocionales. El último con la partida de Asraf Beno hacia ‘Supervivientes All Stars’ que dejaba a la hija de Isabel Pantoja completamente desconsolada. La ausencia de su pilar emocional, la herida abierta con su madre y las dificultades que ha experimentado con esta segunda maternidad son los temas que afronta y de los que hablará al sentarse en ‘¡De viernes!’.

En los últimos tiempos, la hermana de Kiko Rivera ha ido construyendo su nueva realidad teniendo como prioridad a su familia compuesta por Asraf Beno y sus dos hijos, Alberto y el pequeño Cairo. Isa Pantoja ha dado a conocer a través de sus redes sociales cómo ha gestionado la maternidad desde que su segundo hijo llegase al mundo. Y no siempre ha sido todo bonito. Después de confesar que sentía mucha “soledad” y de no edulcorar el relato de su terrible postparto, Isa admitía que para superar el bache se ha llegado a poner en manos de un especialista. Con mucha sinceridad ha compartido con sus seguidores desde cómo fueron los días posteriores al nacimiento de Cairo y esa cara amarga que también tiene la maternidad y que es una realidad para muchas mujeres. “Siento que me preparé demasiado para el embarazo, pero nadie me habló sobre el posparto”, llegó a escribir en sus redes en donde se ha desahogado en distintas ocasiones en esa etapa en la que le ha costado más encontrarse. Isa Pantoja se ha sentido sola y la ausencia de su madre le ha pesado más que nunca en esta época. Una situación en la que Asraf Beno ha sido su pilar fundamental y eso hace para ella que sea tan difícil la separación con su marcha a ‘Supervivientes All Stars’. “Es estar sin mi contención”, contaba entre lágrimas tras decir adiós a su marido.

Su nueva vida en su casa de dos plantas de Jerez de la Frontera A finales de junio, Isa Pantoja y Asraf Beno daban en redes una feliz noticia a sus seguidores. El motivo es que la pareja estrenaba hogar en Jerez de la Frontera tras dejar el piso en el Puerto de Santa María: un chalet de 135 metros cuadrados construidos, distribuido en dos plantas, con tres dormitorios y piscina propia. Un cambio que no es un capricho y que responde a un proyecto de vida familiar para estar más cómodos los cuatro y pensando en planes de futuro.

Lejos de hacerlo por su cuenta, el matrimonio ha confiado en la interiorista Ana Pérez Arenas, que ya transformó su anterior vivienda para hacer de este chalet la casa de sus sueños. “Ahora podemos ampliar la familia. Los tiempos de Dios son perfectos", expresaba, dejando así saber la influencer que esta casa en la que vivirán es tan amplia que se plantean la posibilidad de ser uno más. Esta ilusión, los viajes que han hecho y proyectos que han compartido ha sido el aliciente que ha tenido la creadora de contenido para sobrellevar los sin sabores y decepciones que también se ha llevado. El ictus de Kiko Rivera y la desaparición de su madre Alejada de los suyos y cada vez con menos esperanzas de tener un acercamiento con su madre, Isa Pantoja ha confesado que no está pasando por un buen momento, aunque esta sea una etapa con un cambio muy ilusionante para ella y su familia. El último mensaje que recibió por parte de Isabel Pantoja y su posterior desaparición han terminado por descolocarla y dejarla más triste de lo que estaba. También le ha afectado la noticia del ictus de su hermano Kiko Rivera y las visitas de su madre, que habría estado incluso haciéndose cargo de sus nietas. Una actitud muy diferente con respecto a ella que ha terminado por hundirla por completo.

Isa Pantoja, junto a su marido Asraf Beno en su casa