Clara Courel repasa los looks de los Emmy 2026: sus favoritos y los grandes errores

Vamos a ver 15 septiembre 2026

Clara Courel analiza en 'Vamos a ver' junto a la presentadora Patricia Pardo los mejores y peores looks de los Emmy 2026: sus favoritos y los grandes errores

Después de una alfombra roja lo que toca después es el análisis de los estilismos y en ‘Vamos a ver’, Clara Courel ha hecho lo propio con los looks escogidos por actores y famosos para la 78º edición de los premios Emmy, la la ceremonia de premios de la Academia de Televisión estadounidense. La estilista de confianza ha puesto de relieve las grandes apuestas, las actrices que triunfaron con su elección y las absolutas ganadoras a la hora de vestir con absoluto glamour. “Esto es más que unos premios de televisión”, ha comenzado diciendo Clara Courel a Patricia Pardo antes de presentar las grandes apuestas y valorar las tendencias por las que se ha apostado.

Clara Courel analiza con Patricia Pardo los looks de los Emmy 2026

La gran noche de la televisión estadounidense, que ha reunido en el Peacock Theater a algunas de las estrellas más destacadas de la pequeña pantalla, ha tenido como grandes protagonistas a Zendaya, Nicole Kidman, Selena Gómez, Elle Fanning, Sarah Pigeon y Michelle Pfeiffer, entre otras actrices. Las mejores vestidas de los Emmy A la primera que se ha destacado su vestido y se ha valorado “lo maravillosamente bien que iba para una alfombra roja” ha sido a la actriz Zendaya. Su espectacular vestido de Prada cubierto de cristales es un look que advierte de una tendencia que se va a llevar esta temporada. “El estilo lencero, tipo boudoir por el que ha apostado la actriz ha apostado es un acierto que veremos mucho a partir de ahora”. La siguiente que ha pasado por el ojo crítico de la experta en moda Clara Courel ha sido Nicole Kidman. “Esta es mi favorita”, ha aclarado antes de repasar el que para ella es el estilismo ganador de la noche. Confiando en el blanco y en un modelo de Chanel con detalles de plumas en el escote y gran abertura lateral en la falda, la actriz ha dejado a todos impresionados. “Al final las marcas consiguen más repercusión con esto que en un desfile”, ha matizado sobre el impacto que ha provocado Nicole Kidman en la alfombra roja de los Emmy.

El Chanel con escote de plumas de Nicole Kidman ha sido de los vestidos más valorados de la gala

También ha sido repasado el look de Selena Gómez con un vestido diseño de Louis Vuitton escote palabra de honor y silueta ceñida que realzaba su figura. “Iba emulando a la estatuílla de los Emmy” ha dicho, aunque se ha mostrado más crítica con su apariencia física. “Está guapa, pero ha cambiado mucho”, ha terminado por decir de la cantante y actriz sobre su estilismo. Avanzando una de las tendencias que veremos el próximo invierno, es el look que ha llevado Elle Fanning. La actriz ha defendido un color difícil como es el verde manzana con vestido de tipo boudoir del que caía un fular con flecos.

La actriz Sarah Pigeon ha sido la mejor vestida para Clara Courel: su look de Chanel

Rectificando de su primera apuesta que iba por Nicole Kidman, Clara Courel ha cambiado su voto por la mejor vestida para dárselo a Sarah Pigeon. La actriz de ‘Love Story’ ha optado por un vestido de Chanel en tono lila, inspirado en el vestido de novia de Carolyn Bessette. “Es precioso. Va vestida como el personaje de su serie”, ha explicado.

La actriz Megan Estalter ha sorprendido al emular la estauilla de los Emmy con su look