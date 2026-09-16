Juls Janeiro arremete de nuevo contra Belén Esteban: "Ha vivido toda la vida de hablar del padre de su hija"

Juls Janeiro ha protagonizado una campaña publicitaria para una marca de tecnología en la que bromea acerca de las críticas por ser una 'nepo baby'. Se ha mostrado muy orgullosa de este nuevo trabajo y ha asegurado que no lo ha conseguido por su cruce de reproches con Belén Esteban , sino por méritos propios. Belén no ha querido pronunciarse sobre esta campaña porque mantiene que no la ha podido ver y que no quiere opinar sin haberla visto.

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha comentado ante los reporteros que le da "exactamente igual" la opinión que pueda tener Belén acerca de la campaña de la que es imagen: "No quiero saber si le sienta bien o s le sienta mal, me da lo mismo". Una reportera le ha dicho que ahora mucha gente considera que ella está facturando gracias a su trifulca con la colaboradora, ante lo que la maquilladora ha estallado en carcajadas.

"No es así, ya le gustaría a ella... Ella ha vivido toda la vida de hablar del padre de su hija, que es mi hermana", ha sentenciado Juls, que ha recordado otra vez que ha "sufrido" por lo que Belén ha contado en los platós de su familia durante años.

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