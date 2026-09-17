Belén Esteban ha llegado a su límite después de varias semanas protagonizando titulares por el continuo tira y afloja que ha tenido con Juls Janeiro . La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ estalla frente a los micros y no duda en señalar el cambio de actitud que ha tenido la hija de Jesulín de Ubrique con ella. Además, los colaboradores de ‘El verano se mueve’ analizan las declaraciones de la madrileña y la situación que está viviendo.

Juls Janeiro ha sorprendido a la esfera pública al participar en una campaña publicitaria que hace un juego de palabras con estar “enchufada”, un tema que hizo saltar la polémica con la excolaboradora de televisión. Ahora, es ella la que contesta y lo hace de manera contundente: “La que no es enchufada es mi hija, que está en Estados Unidos buscándose la vida sin decir que es hija de Jesús Janeiro Bazán ni de Belén Esteban”.

Sin embargo, aunque asegura que no quiere “una guerra” con la hija de Jesulín de Ubrique, ha querido señalar el cambio sustancial de comportamiento que ha experimentado la influencer con ella: “Cuando me rompí la pierna hace cuatro años, ella vino a mi casa y estuvo super cariñosa conmigo”. Pero después de lo que ha pasado durante las últimas semanas, confiesa: “No entiendo este cambio tan radical”.

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