Andy Morales reacciona a la inminente vuelta de Lucas y a su operación de nariz: "Lo primero es la salud"

Lucas González reaparece esta noche en '¡De viernes!' tras someterse a una compleja reconstrucción nasal en Turquía para solucionar los problemas de una anterior intervención quirúrgica, según su propio testimonio.

Pero el artista no solo se convirtió en noticia hace algunos meses por su aspecto físico, la ruptura del mítico dúo ‘Andy y Lucas’ y la mala relación con el que fuera su compañero durante décadas ha colocado a Lucas en el punto de mira.

Andy Morales, por su parte, reconocía también en distintas entrevistas que la relación con su compañero de trabajo llevaba tiempo sin ser la que fue al inicio de su aventura musical.

Andy rompe su silencio en 'El verano se mueve'

Ahora, Andy reacciona en exclusiva para 'El verano se mueve' a la inminente entrevista de Lucas y a su operación tras salir a la luz que el cantante no se ha puesto en contacto con su ex amigo después de pasar por quirófano:

“No me preocupa lo que pueda decir, sé que va a hablar bien. No te puedo decir más, yo ya he hablado demasiado sobre lo personal, no me siento cómodo hablando ni mal ni bien de nadie. Lo que quiero es seguir mi camino y que me vaya bien, al igual que a él, en lo profesional y en lo personal”. ¿Quieres ver las declaraciones completas de Andy? ¡Mira el vídeo de esta noticia!

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