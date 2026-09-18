Rocío Flores y Gloria Camila, dos caminos tras el distanciamiento: así es su relación en la actualidad

¡De Viernes! 18 septiembre 2026

Rocío Flores acude a '¡De Viernes!' para hablar de cómo está su relación actual con Gloria Camila tras dejarse de hablar y los reproches de hace seis meses

Lo que parecía un vínculo inquebrantable entre Rocío Flores y Gloria Camila se puso a prueba hace unos meses por una grieta que abrió entre sobrina y tía. Todo se descubrió a partir de las redes sociales y el testimonio de cada una de ellas en varias intervenciones televisivas. ¿Qué pasó entre ambas para condicionar su relación y cómo están en la actualidad? Unas dudas que la propia hija de Rocío Jurado va a despejar con su entrevista en '¡De Viernes!'. Aunque son sobrina y tía, Rocío Flores y Gloria Camila se criaron prácticamente como hermanas y así han declarado siempre que era su vínculo frente a todas las polémicas familiares que las han salpicado. Su familia ha estado siempre en el punto de mira, pero a la nieta de Rocío Jurado, que nació tan solo unos meses antes que Gloria Camila, eso no les ha afectado y siempre han estado unidas. Algo que cambió hace seis meses al ver su unfollow en redes.

La que Gloria Camila definía como “hermana” en ‘Supervivientes’ parecía que se alejaba y esta crisis no era la primera que entre tía y sobrina tenían. En 2020, la hija de José Ortega Cano reconoció que estuvo un tiempo sin saber de Rocío Flores, pero un viaje a París en 2021 las volvió a juntar y a reconciliar. Otra vez se convirtieron en uña y carne y no especificaron el motivo que las alejó hasta que en 2026 algo ha vuelto a pasar entre ellas y por poco termina con su estrecha relación. Rocío Flores, decepcionada, carga contra Gloria Camila La señal que las ponía en el foco era un unfollow en redes y una frase idéntica donde se dejaba patente que había un desengaño y decepción entre ellas. “Por paz mental, uno va desapareciendo lentamente de sitios, compromisos, cosas y personas”, decía el texto que al principio dijeron que era fruto de la casualidad para terminar reconociendo que las cosas no estaban bien entre ellas. Del dejar de seguirse se descubrió que Gloria Camila había bloqueado también a Rocío Flores y tras ser toda una incógnita los motivos, la propia hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano era la primera en dar un paso al frente y decir cómo se sentía y qué les había pasado.

Ninguna de las dos entró al trapo en los motivos de esta crisis. Se especuló con que la nieta de Rocío Jurado no estaría de acuerdo en cómo su tía gestionó el 'triángulo amoroso' en el que se vio implicada con Manuel Cortés y también se dijo que a Gloria Camila no le gustaba Álvaro, el novio de Rocío Flores en ese momento, para su tía. Simplemente dejaron entrever que no estaban bien en distintos espacios televisivos. “Lo único que he hecho con Gloria durante toda mi vida ha sido dejarme la piel y partirme la cara por defender públicamente a lo que considero toda mi familia”, Rocío Flores Pero el verdadero estallido llegó con una entrevista en ‘¡De Viernes!’ de Rocío Flores. Esta fue muy crítica con la actitud de Gloria Camila de bloquearla en redes, diciendo que era “surrealista e infantil” y dejaba en el aire que este distanciamiento no lo había empezado ella. La nieta de Rocío Jurado se mostraba tajante y por sus declaraciones parecía que el vínculo entre ellas se había roto por completo. “Si ha habido alguien en mi familia que ha dado todo y más por Gloria, soy yo y lo que ha hecho conmigo me parece deleznable”. Las duras palabras de Rocío Flores las respondía Gloria Camila resaltando que “en todas las casas pasan cosas” y que ella no había dejado de querer a su sobrina en ningún momento. Tras acusarla a ella de haber aireado y no cortado el conflicto que habían tenido, la colaboradora televisiva optó por no dar más detalles al respecto y después de semanas de incertidumbre y distanciamiento se producía entre ellas un acercamiento. La Feria de Sevilla: un antes y un después en su relación Lejos de querer dar explicaciones y quedando en el aire el motivo que les había llevado hasta ese extremo, ambas optaban por la discreción y la primera pista de que habían vuelto a acercarse la daban unas imágenes de ellas juntas en la Feria de Abril de Sevilla.

Rocío Flores y Gloria Camila disfrutando del último partido de España en el Mundial 2026