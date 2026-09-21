La guerra mediática sigue abierta entre Belén Esteban y Juls Janeiro y, ahora que María José Campanario ha regresado a España, se une a esta polémica. La hija de Jesulín de Ubrique ha dado un paso al frente después de que la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ les haya lanzado un órdago y aclara el motivo real por el que no cuenta su historia . ‘El verano se mueve’ comparte sus declaraciones y desvela, en exclusiva, la oferta que habría recibido. ¡Dale al play!

Cansada de tener que abordar, una vez más, este tema, Julia Janeiro ha dado un paso más en toda esta controversia. Aunque la joven asegura que estaría “encantada de contar” su parte y que no tiene “problema”, ha confesado la causa por la que no lo ha hecho todavía: “Si yo no lo cuento es por proteger”. Además, añade: “Yo puedo contar hasta donde me corresponde”.

La hija mayor de María José Campanario ha hablado claramente sobre la persona que no quiere que salga afectada de esta situación: “Si alguien va a proteger a la parte en común soy yo”. Además, asegura que este tema “no les quita el sueño” ni a ella ni a sus padres.

Por su parte, María José Campanario no ha tardado en pronunciarse respecto a lo que ha pasado y rompe su silencio sobre la guerra mediática entre Juls Janeiro y Belén Esteban: “Quien avisa no es traidor, es avisador”. Además, ‘El verano se mueve’ destapa la gran oferta que madre e hija habrían recibido: “Se les habría propuesto una exclusiva, juntas, en una importante publicación para hablar de Belén Esteban, con una cantidad económica importante encima de la mesa”. Sin embargo, la habrían rechazado.

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