Rosa López lanza un preocupante mensaje sobre su estado: “A veces la vida te invita a parar”

Rosa López ha lanzado un preocupante mensaje sobre su estado que ha analizado el programa ‘ Fiesta ’ tras leerlo punto por punto el periodista Juan Luis Galiacho . La cantante y ganadora de ‘Operación Triunfo 1’ ha estado en el foco mediático en las últimas semanas tras hablarse de que no estaría pasando un buen momento anímico y que también presenta una delicada situación económica. ¿Está Rosa de España arruinada?

Son varias las pistas de que la artista no está pasando por una buena situación ni todo está bien en su vida. Si bien en un primer momento todo apuntaba a que la separación de su novio Iñaki, con el que ha estado seis años, la ha afectado mucho, el que haya salido a la luz ahora que podría tener una deuda con Hacienda también es algo que pesa, aunque su amigo el periodista Iván Reboso ha querido matizar este punto que ha sido tan mediático estos días.

Indicando que tanto ella como su exnovio se están haciendo a la nueva situación del uno sin el otro, el colaborador de ‘Fiesta’ ha desmentido que la cantante tenga problemas económicos. “Ella se está reubicando al igual que él, pero no está pasando por un mal momento, porque ha conseguido este último año cumplir uno de sus grandes sueños, que era comprarse una casa con una gran parcela de terreno para cuidar sus animales”, ha señalado.

El mensaje que ha preocupado a sus seguidores

Pese a esta información optimista, el periodista Juan Luis Galiacho ha dado una última hora acerca de un mensaje que ha compartido Rosa López y que le ha dejado preocupado. En él, la cantante granaína hace una reflexión en la que mezcla distintas emociones y toma una decisión de cómo quiere seguir avanzando.

“A veces la vida te invita a parar, mirar hacia dentro, recordar lo esencial. Con el paso del tiempo he aprendido que no todo necesita una explicación y elegir la tranquilidad también es una forma de querernos”, ha comenzado escribiendo en este post en el que resalta sus prioridades y vuelve a sus orígenes.