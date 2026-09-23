Belén Esteban regresa a Telecinco para conceder una entrevista en '¡De viernes!' este viernes 25 de septiembre a partir de las 23:00 con Santi Acosta y Beatriz Archidona. La exconcursante de 'GH VIP' vuelve después de semanas en el ojo mediático debido a su conflicto con Juls Janeiro, que se ha enterado de la noticia por Marta López , que le ha llamado para avisarla y conocer su reacción, que ha compartido en 'El verano se mueve'.

Marta López ha explicado que la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique no sabía que Belén iba a volver a Mediaset: "Se lo ha tomado todo muy divertido y ha dicho: 'A mí me parece muy bien, nosotros no vetamos a nadie'". La colaboradora ha añadido que la maquilladora ha bromeado sobre el asunto cuando le ha preguntado si no le daba miedo lo que pueda decir Belén: "Ha estado muy graciosa y ha dicho que solo tiene miedo cuando a primeros de mes le viene la cuota de autónomo".

Esa es la reacción en exclusiva de Juls Janeiro al regreso de la madre de su hermana a Telecinco semanas después de que ella haya asegurado que la considera "un meme televisivo", que ha vivido de hablar de su padre, que no le importan sus opiniones y que le ha hecho mucho daño a su familia.

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