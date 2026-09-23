Patricia Pardo reacciona al regreso de Belén Esteban: “Puede que sea la entrevista de su vida”

¡Ya es oficial! Tras casi tres años alejada de sus instalaciones, Belén Esteban vuelve a Mediaset protagonizando una esperada entrevista en '¡De viernes!', el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Así lo ha anunciado Patricia Pardo en ‘Vamos a ver’ por la publicación que está dando la vuelta en las redes. Tras salir a la luz los audios de María José Campanario y en medio del foco mediático de Julia Janeiro, la ‘princesa del pueblo’ promete dar titulares y abordar todos los temas en los que de una forma u otra está implicada.
“Puede que sea la entrevista de su vida”, ha destacado la presentadora al regresar a la que fue su casa y abordar así muchas de las tramas en las que se ha visto inmersa en su ausencia. La tertuliana ha sido anunciada como la invitada estelar en ‘¡De Viernes!’ para este próximo 25 de septiembre a las 23:00 horas. A partir de ahí todo puede pasar con ‘La Patrona’.
“Una noticia de última hora que puede cambiar toda la historia”, ha matizado Patricia Pardo acerca del regreso de Belén Esteban a Telecinco y de todo el contenido que este verano ha protagonizado Juls Janeiro a partir de la foto que la de Paracuellos compartió en su perfil oficial de Instagram. En ella aparecía su hija Andrea y esta resaltaba que ella no era una ‘nepo baby’ “como otras”. El término con el que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se dio por aludida y se ha hecho más famosa.
Unas declaraciones a las que la última en sumarse ha sido María José Campanario. La odontóloga ha destacado que no piensa “censurar” a su hija porque la ha educado para que sea “una mujer libre”. Ante esta última incursión, hay mucha curiosidad por saber la reacción de la de Paracuellos del Jarama dado que ella ha dicho que no tiene nada que decir a Juls Janeiro, pero sí a su madre si se mete de por medio.
“La cuestión es que está caliente y entonces va a responder al padre cosas que no ha dicho hasta ahora”, ha advertido Carmen Borrego sobre esta esta entrevista y todo lo que puede contar Belén Esteban a partir de ahora. “Espero que sea valiente el viernes y cuente todo aquello que no sabemos”, ha recalcado.
Su regreso es muy esperado, así como el cara a cara de esta con Terelu Campos y también Lydia Lozano. Los reencuentros con las colaboradoras con las que compartió amistad y años de platós también será de los momentos más esperados, especialmente tras la defensa que ha hecho la hija mayor de María Teresa Campos a Juls Janeiro con su incursión en el medio este verano.
Estos nuevos enfrentamientos y la evolución de determinadas amistades es una de las cuentas pendientes que, seguramente la de Paracuellos abordará. “Yo espero que hable de todo”, ha insistido Carmen Borrego de esta esperada entrevista que promete ser un nuevo 'Belenazo'.