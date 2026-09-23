Patricia Pardo reacciona al regreso de Belén Esteban: “Puede que sea la entrevista de su vida”

Vamos a ver 23 septiembre 2026

Patricia Pardo ha conocido en 'Vamos a ver' el regreso de Belén Esteban con su entrevista en '¡De Viernes!': de reacción a los comentarios que ha suscitado

¡Ya es oficial! Tras casi tres años alejada de sus instalaciones, Belén Esteban vuelve a Mediaset protagonizando una esperada entrevista en '¡De viernes!', el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Así lo ha anunciado Patricia Pardo en ‘Vamos a ver’ por la publicación que está dando la vuelta en las redes. Tras salir a la luz los audios de María José Campanario y en medio del foco mediático de Julia Janeiro, la ‘princesa del pueblo’ promete dar titulares y abordar todos los temas en los que de una forma u otra está implicada. “Puede que sea la entrevista de su vida”, ha destacado la presentadora al regresar a la que fue su casa y abordar así muchas de las tramas en las que se ha visto inmersa en su ausencia. La tertuliana ha sido anunciada como la invitada estelar en ‘¡De Viernes!’ para este próximo 25 de septiembre a las 23:00 horas. A partir de ahí todo puede pasar con ‘La Patrona’.

“Una noticia de última hora que puede cambiar toda la historia”, ha matizado Patricia Pardo acerca del regreso de Belén Esteban a Telecinco y de todo el contenido que este verano ha protagonizado Juls Janeiro a partir de la foto que la de Paracuellos compartió en su perfil oficial de Instagram. En ella aparecía su hija Andrea y esta resaltaba que ella no era una ‘nepo baby’ “como otras”. El término con el que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se dio por aludida y se ha hecho más famosa. ¿Responderá a Juls Janeiro y a María José Campanario? Unas declaraciones a las que la última en sumarse ha sido María José Campanario. La odontóloga ha destacado que no piensa “censurar” a su hija porque la ha educado para que sea “una mujer libre”. Ante esta última incursión, hay mucha curiosidad por saber la reacción de la de Paracuellos del Jarama dado que ella ha dicho que no tiene nada que decir a Juls Janeiro, pero sí a su madre si se mete de por medio. “La cuestión es que está caliente y entonces va a responder al padre cosas que no ha dicho hasta ahora”, ha advertido Carmen Borrego sobre esta esta entrevista y todo lo que puede contar Belén Esteban a partir de ahora. “Espero que sea valiente el viernes y cuente todo aquello que no sabemos”, ha recalcado.

Carmen Borrego se pronuncia también del regreso de Belén Esteban a '¡De Viernes!'