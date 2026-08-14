Vamos a ver 14 agosto 2026

'Vamos a ver' ha recogido las declaraciones de Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, contra Belén Esteban: su respuesta sin filtros

Juls Janeiro ha estallado contra Belén Esteban. Y lo ha hecho con una contundencia que ha dejado al plató de ‘Vamos a ver’ sin palabras. Todo ha partido de una publicación de Belén Esteban en redes sociales en la que felicitaba a su hija Andrea y en la que, según han explicado, esta escribió algo similar a “felicidades, Andrea, que tú no eres una nepo baby como otras que sí”. Juls Janeiro ha interpretado que ese comentario iba dirigido directamente a ella cuando se lo han dicho los periodistas y ha respondido sin rodeos ante las cámaras.

“¿Sabes qué pasa? Que yo no soy tanto de indirecta, yo soy más de decir las cosas claras. Prefiero llamarla la sombra de Jesulín de Ubrique. Lo siento mucho, Belén. Me dirijo a ti porque es que yo hablo directamente. Eres un meme televisivo, cariño”, ha dicho a Europa Press. Las palabras de Juls no se han quedado ahí. La joven ha dejado claro que no entiende la actitud de Belén Esteban hacia ella y ha apelado a la relación que las une indirectamente a través de su hermana Andrea. “Me parece un poco ridículo que hable así de la hermana de su hija. Me parece un poco vergonzoso, la verdad. Al menos mis padres tienen respeto y clase. Parece que odia mi existencia, a una persona que me triplica la edad”, ha expresado contundente. Y ante las cámaras ha ido más allá y ha pedido públicamente a Belén Esteban que deje de seguir sus movimientos en redes sociales: “Por favor, para de verme las historias de Instagram porque es que tengo 500 capturas y grabaciones de pantalla de esta persona viéndome las historias”. Una afirmación que ha generado una reacción inmediata en el plató.

Juls Janeiro ha atacado a Belén Esteban tras una publicación que ha compartido la televisiva

¿Impulso juvenil o el inicio de una nueva guerra? El análisis de estas palabras que definen ya como historia de España y que puede dar lugar a un nuevo enfrentamiento ha sido minucioso. Boris Izaguirre ha indicado que Juls Janeiro no ha calibrado bien las consecuencias de sus declaraciones ya han defendido a Belén Esteban. “Yo creo que en cualquier caso Belén Esteban ha sido el ombligo del mundo y lo es. Y dónde estaría Jules Janeiro si no fuera precisamente por sus padres, y dónde estarían sus padres si no hubiera sido que durante años hemos sabido del mundo de los Janeiro por la madre de Andrea”. En cuanto a la reacción de Belén Esteban, Marisa Martín-Blázquez ha explicado que la televisiva se encuentra actualmente de vacaciones y que, aunque los mensajes sobre la viralización del vídeo le llegaron durante la noche, su entorno asegura que está tranquila. Según esas mismas fuentes, Belén sostiene que su publicación sobre Andrea no iba dirigida a nadie en concreto y que simplemente quería poner en valor el trabajo de su hija.

Las palabras de Juls Janeiro han provocado un auténtico terremoto: así ha reaccionado Boris Izaguirre