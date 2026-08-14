'First Dates', Premio Joan Ramón Mainat 2026 del FesTVal

'First Dates', el exitoso programa de citas de Mediaset España, será distinguido con el Premio Joan Ramón Mainat 2026 que concede el FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz), un reconocimiento que pone en valor la trayectoria de uno de los formatos de entretenimiento más reconocibles de la televisión española de la última década. Estrenado en Cuatro en abril de 2016 y producido en colaboración con Warner Bros.

'First Dates' se estrenó en Cuatro en abril de 2016

ITVP España, 'First Dates' se ha consolidado como una de las grandes referencias del access prime time gracias a una propuesta que ha sabido conectar con públicos diversos y de todas las edades, con Carlos Sobera como maestro de ceremonias y un staff convertido también en seña de identidad del programa, formado actualmente por Matías Roure, Lidia Santos y las gemelas Marisa y Cristina Zapata.

Adaptación española del exitoso formato británico, 'First Dates' ha trascendido el entretenimiento para convertirse en un auténtico fenómeno social, ofreciendo cada noche un escaparate de la diversidad de la sociedad española y de las múltiples maneras de entender el amor y las relaciones personales.

En estos diez años, más de 23.000 solteros han protagonizado más de 11.500 citas en el restaurante del programa, del que han surgido una decena de bodas y 13 bebés. El éxito del formato de Warner Bros. ITVP ha dado lugar a diversas ediciones especiales y versiones como 'First Dates Crucero', 'First Dates Café' y 'First Dates Hotel', ampliando el universo de una de las marcas de entretenimiento más sólidas de Mediaset España. El Premio Joan Ramón Mainat, concedido desde 2009 por el FesTVal, reconoce cada año la trayectoria y la contribución de profesionales, programas y figuras destacadas del audiovisual español.