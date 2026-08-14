Leila León se ha mojado y, junto a su madre a la que ha presentado oficialmente, ha hablado alto y claro de lo ocurrido entre Atamán y Andrea Canel, de ‘La isla de las tentaciones’. Lo ha hecho en sucanal de Infinity ‘Muy yo by Leila’ tras pronunciarse anteriormente de si veía cerca una boda con David Vaquero. Lo sucedido en el festival en el que coincidieron casi todos los participantes de ‘LIDLT’ sigue dando hoy mucho de qué hablar.
Tras haberle insistido por redes a que respondiera, la creadora de contenido ha roto ahora su silencio: “No me importa responder”, ha admitido en un vídeo en el que ha hablado de este tema y de otros que también suscitan mucho interés de ella y de su relación con David Vaquero.
Leila León se ha mostrado muy clara y algo molesta por lo que pasó, un motivo concreto que ha desvelado y ha opinado abiertamente de todo ello. “Por lo que se ve Atamán se lió con Andrea Canel en el festival”, ha comenzado diciendo para argumentar después lo que no le gustó de este episodio.
Ante el aluvión de comentarios que ha despertado el supuesto romance entre Atamán y Andrea Canel, la creadora de contenido ha reaccionado. “Molestarme no me molestó porque yo tengo mi vida, yo estoy muy bien con David. Andrea no es mi amiga y Atamán tiene que hacer su vida y si le gustó la chica, pues oye me parece perfecto”, ha admitido, aunque hay un detalle que no ha dudado en resaltar que si le molestó de esta historia.
“Yo lo que dije es que me parecía un poco falso porque al final, yo estuve el día anterior toda la fiesta con Andrea, estuvimos súper guay, hemos hablado por Instagram varias veces, me ha comentado fotos... No eres mi amiga, pero tenemos un contacto ahí y te lías con mi exnovio de once años en la misma fiesta en la que estoy yo. Me pareció un poco falso por su parte”, ha sentenciado la canaria.
Lejos de querer alimentar más polémicas, Leila ha optado por guardar silencio a la hora de preguntarle si cree que esto Atamán lo ha hecho para darle celos y si Andrea Canel es su prototipo de chica. Entre risas y una mirada pícara que ha lanzado a su madre, la canaria ha respondido a estas preguntas dejando cierta ironía y misterio en el aire.
Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones 10’ha confesado si cree que tiene futuro esa relación y no duda en dedicarles unas palabras tras todo el revuelo que se ha formado en torno a ellos y, que de un modo u otro, le ha terminado salpicando a ella por toda la avalancha de comentarios que ha recibido en sus redes sociales en los últimos días.