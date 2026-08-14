Muy yo by Leila 14 agosto 2026

Leila León ha opinado del lío entre Atamán y Andrea Canel, de 'LIDLT'. La canaria no se ha mordido la lengua y ha dejado claro lo que le ha molestado de verdad

Leila León se ha mojado y, junto a su madre a la que ha presentado oficialmente, ha hablado alto y claro de lo ocurrido entre Atamán y Andrea Canel, de ‘La isla de las tentaciones’. Lo ha hecho en sucanal de Infinity ‘Muy yo by Leila’ tras pronunciarse anteriormente de si veía cerca una boda con David Vaquero. Lo sucedido en el festival en el que coincidieron casi todos los participantes de ‘LIDLT’ sigue dando hoy mucho de qué hablar. Tras haberle insistido por redes a que respondiera, la creadora de contenido ha roto ahora su silencio: “No me importa responder”, ha admitido en un vídeo en el que ha hablado de este tema y de otros que también suscitan mucho interés de ella y de su relación con David Vaquero.

Leila León se ha mostrado muy clara y algo molesta por lo que pasó, un motivo concreto que ha desvelado y ha opinado abiertamente de todo ello. “Por lo que se ve Atamán se lió con Andrea Canel en el festival”, ha comenzado diciendo para argumentar después lo que no le gustó de este episodio. El lío de Atamán y Andrea Canel: la reacción de Leila León Ante el aluvión de comentarios que ha despertado el supuesto romance entre Atamán y Andrea Canel, la creadora de contenido ha reaccionado. “Molestarme no me molestó porque yo tengo mi vida, yo estoy muy bien con David. Andrea no es mi amiga y Atamán tiene que hacer su vida y si le gustó la chica, pues oye me parece perfecto”, ha admitido, aunque hay un detalle que no ha dudado en resaltar que si le molestó de esta historia. “Yo lo que dije es que me parecía un poco falso porque al final, yo estuve el día anterior toda la fiesta con Andrea, estuvimos súper guay, hemos hablado por Instagram varias veces, me ha comentado fotos... No eres mi amiga, pero tenemos un contacto ahí y te lías con mi exnovio de once años en la misma fiesta en la que estoy yo. Me pareció un poco falso por su parte”, ha sentenciado la canaria.

Leila León ha opinado sobre lo que piensa del lío entre Atamán y Andrea Canel, de 'LIDLT'