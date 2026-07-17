Muy yo by Leila 17 julio 2026

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 10’ revela que fantasea con dar el ‘sí, quiero’ a David Vaquero en la playa, vestida de blanco y al atardecer

Después de que enseñase en su canal de Mediaset Infinity ‘Muy yo by Leila’ su espectacular vestidor y cómo organiza su colección de ropa y complementos, Leila León ha revelado un dato muy importante e íntimo de su relación con David Vaquero. La pareja que se conoció y enamoró en ‘La isla de las tentaciones 10’ tienen planes de boda y la influencer ha confesado cómo imagina ese gran día. Aunque muchos se pueden sorprender porque estén ya hablando y fantaseando con este tema, lo cierto es que la pareja está tan bien y que han visto vídeos de amigos y bodas que eso les ha hecho ponerse en esa tesitura. Su noviazgo se selló de manera exprés y por eso no tienen una fecha concreta. “David era mi novio desde el día cinco en ‘La isla de las tentaciones”, ha reconocido la creadora de contenido. ¿Querrán tener una fecha concreta de celebración?

Los planes de boda han sido una de las conversaciones que han tenido. Y, de hecho, Leila León ha revelado en este vídeo sus deseos y algunos de los puntos que se ha imaginado. ¿Estará en todos ellos de acuerdo David Vaquero? Así se imagina Leila su boda de ensueño “A mí me gustaría casarme y a David también”, ha reconocido la canaria, aunque tenga claro que ahora no es su momento y que hay otras metas de ellos pendientes antes de dar ese gran paso. “Te dan ganas, pero seamos realistas. Somos muy jóvenes y tenemos cosas que queremos hacer antes”. A pesar de tener claro que es muy pronto para pensar en eso, la influencer sí que le ha dado vueltas y tiene un diseño claro de cómo sería su enlace de ensueño. Algo que ha contado públicamente y David Vaquero ha escuchado. Leila se imagina una ceremonia romántica, íntima y con un telón de fondo idílico: “Yo mi boda ideal me la imagino en la playa, a la hora del atardecer un poquito antes. Eso sería increíble con mi pedazo vestido de blanco, con toda mi familia, mis amigas, las personas que quiero. Me encantaría. Yo creo que sí fantaseo más”, ha confesado.

Leila León ha fantaseado con su boda ideal junto a David Vaquero