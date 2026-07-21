Obesidad: entender las señales ante un problema de salud

La tercera entrega del espacio ‘Ponemos foco’, conducido por la presentadora Laila Jiménez, se centra en conocer las señales a las que prestar atención cuando hablamos de obesidad y en saber cuándo debemos pedir ayuda médica.
Para ello, el programa ha contado con el testimonio de la doctora María Ballesteros, jefa de Endocrinología y Nutrición del Complejo Asistencial Universitario de León, quien explica: “Existe la obesidad oculta: porque, en realidad, el problema no solo el exceso de peso, sino exceso de grasa, lo que se conoce como adiposidad”.
Para la experta, "la adiposidad abdominal es la que más peligro genera. La mejor manera de saber si estamos ante una señal de alerta es medirnos el perímetro de la cintura: si esta está por encima de la mitad de nuestra altura podemos pensar que tenemos exceso de adiposidad abdominal. Por ejemplo, si medimos 1,60 y tenemos más de 80 cm de cintura, tenemos ese problema”.
La expansión anormal del tejido adiposo se asocia con cambios disfuncionales (como la inflamación) que pueden conducir al desarrollo y progresión de una multitud de complicaciones relacionadas con la adiposidad, como enfermedades cardiovasculares (CVD), diabetes mellitus de tipo 2 (DM2), hipertensión arterial (HTA), dislipidemia, enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA), apnea obstructiva del sueño e, incluso, algunos tipos cáncer, entre otros (1), (2), (3). Según esta especialista, “La aparición de estas otras patologías tiene que despertar un signo ineludible de alarma”.
Cabe señalar que la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial y compleja, así como un catalizador de otras enfermedades crónicas complejas con un alto coste (4). Así lo reconocen la Organización Mundial de la Salud (OMS) y entidades médicas internacionales.
Además, trae consigo complicaciones funcionales asociadas: aquellas relacionadas con las dificultades en el movimiento, un mayor cansancio en el día a día (que puede estar vinculado al impacto del exceso de peso en la capacidad funcional o en la salud cardiovascular) o, incluso, una afectación emocional.
Del mismo modo, existen momentos vitales y emocionales que facilitan la acumulación de grasa. Un ejemplo de ello es la menopausia, en la que la mujer tiende a acumular grasa intraabominal.
Este sería el punto de vista del experto. Pero ¿qué dicen quienes lo experimentan de primera mano? Para conocerlo, el espacio también ha contado con el testimonio de Federico Luis Moya, presidente de la Asociación Nacional de Personas que Viven con Obesidad (ANPO): “Las personas que convivimos con obesidad encontramos esas señales de alerta en cosas cotidianas y aquí es necesario que, cuando pedimos ayuda médica, seamos tratados por equipos médicos multidisciplinares”.
El programa ha finalizado con la recomendación de la Dra. Ballesteros, quien asegura que “Como en cualquier enfermedad, el primer paso es buscar ayuda médica, que la encontraremos en nuestro médico de familia. Es la figura que va a realizar un diagnóstico precoz y va a hacer un abordaje personalizado que nos va a ayudar a resolver la situación en fases mucho más iniciales, lo que va a permitir que no tengamos una afectación mayor. Sin olvidar que no son los kilos lo que tenemos que evitar, sino la adiposidad excesiva que es la que de verdad repercute en nuestra salud”.
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(1) Cinza, S., et al. (2019). Prevalencia de obesidad y comorbilidad cardiovascular asociada en los pacientes incluidos en el estudio IBERICAN (Identificación de la población Española de Riesgo Cardiovascular y reNal). Medicina de Familia SEMERGEN 45:311–22.
(2) De Bacquer, D., et al. (2022). Potential for optimizing management of obesity in the secondary prevention of coronary heart disease. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes 8:568-576.
(3) Yumuk V, Tsigos C, Fried M, Schindler K, Busetto L, Micic D, et al. European Guidelines for Obesity anagement in Adults. Obes Facts. 2015;8(6):402-24.. iii Yumuk V, Tsigos C, Fried M, Schindler K, Busetto L, Micic D, et al. European Guidelines for Obesity anagement in Adults. Obes Facts. 2015;8(6):402-24..
(4) World Obesity Federation. World Obesity Atlas 2024 (Online – available here https://data.worldobesity.org/publications/WOF-Obesity-Atlas-v7.pdf).