Obesidad: entender las señales ante un problema de salud

La tercera entrega del espacio ‘Ponemos foco’, conducido por la presentadora Laila Jiménez, se centra en conocer las señales a las que prestar atención cuando hablamos de obesidad y en saber cuándo debemos pedir ayuda médica.

Para ello, el programa ha contado con el testimonio de la doctora María Ballesteros, jefa de Endocrinología y Nutrición del Complejo Asistencial Universitario de León, quien explica: “Existe la obesidad oculta: porque, en realidad, el problema no solo el exceso de peso, sino exceso de grasa, lo que se conoce como adiposidad”.

Para la experta, "la adiposidad abdominal es la que más peligro genera. La mejor manera de saber si estamos ante una señal de alerta es medirnos el perímetro de la cintura: si esta está por encima de la mitad de nuestra altura podemos pensar que tenemos exceso de adiposidad abdominal. Por ejemplo, si medimos 1,60 y tenemos más de 80 cm de cintura, tenemos ese problema”.

La expansión anormal del tejido adiposo se asocia con cambios disfuncionales (como la inflamación) que pueden conducir al desarrollo y progresión de una multitud de complicaciones relacionadas con la adiposidad, como enfermedades cardiovasculares (CVD), diabetes mellitus de tipo 2 (DM2), hipertensión arterial (HTA), dislipidemia, enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA), apnea obstructiva del sueño e, incluso, algunos tipos cáncer, entre otros (1), (2), (3). Según esta especialista, “La aparición de estas otras patologías tiene que despertar un signo ineludible de alarma”.

Cabe señalar que la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial y compleja, así como un catalizador de otras enfermedades crónicas complejas con un alto coste (4). Así lo reconocen la Organización Mundial de la Salud (OMS) y entidades médicas internacionales.

Además, trae consigo complicaciones funcionales asociadas: aquellas relacionadas con las dificultades en el movimiento, un mayor cansancio en el día a día (que puede estar vinculado al impacto del exceso de peso en la capacidad funcional o en la salud cardiovascular) o, incluso, una afectación emocional.