Paz Vega ha vivido unos meses muy difíciles en los últimos meses al salir a la luz su deuda con Hacienda y hacerse pública su separación con Orson Salazar, con el que llevaba 25 años de relación y con el que tiene tres hijos en común. Ahora vuelve a sonreír y así lo ha mostrado en exclusiva 'El verano se mueve' .

Ion Aramendi ha anunciado que la actriz sevillana ha estrenado casa en una exclusiva zona de Madrid y ha dado paso a unas imágenes en las que se la puede ver bailando, riendo y grabando con su móvil la rúa que tuvo lugar ayer por las calles del centro de la capital, en la que los aficionados celebraron con la selección española el triunfo en el Mundial.

Jorge Borrajo ha explicado que Paz Vega vuelve a estar feliz y que está plenamente centrada en su carrera profesional, pues está trabajando en la grabación de una serie y, cuando acabe con ese proyecto, se pondrá al frente de otro en el que ejercerá como directora.

"No todos estaríamos así de felices con una deuda con Hacienda y con un divorcio que viene por descubrir que no ha llevado tus cuentas económicas de la manera correcta", ha comentado el director de la revista 'Semana', que ha recordado que la actriz está "dando los pasos" para saldar la deuda que tiene con la Agencia Tributaria: "En el último año ha saldado más de 400.000 euros".

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