A la redacción de 'De Lunes a Viernes' ha llegado la información de un supuesto nuevo intento de asalto de Maite Galdeano a la casa de Sofía Suescun y Kiko Jiménez .

Un equipo del programa se ha trasladado hasta la localidad en la que vive la pareja y también Maite Galdeano, que ha reaccionado a este supuesto segundo intento de saltar la valla: "De momento no voy a decir nada".

Además, nuestra compañera Diana le trasladaba la información de que había acudido a casa de Kiko y Sofía para preguntar por este asunto: "Él se ha puesto a gritarnos a través de la cámara".

Maite Galdeano descubre la reacción de Kiko Jiménez

Una información que dejaba completamente sorprendida a Maite: "¿En serio? ¿Pero aquí y hoy? Madre mía, en el nombre del padre".

De nuevo, nuestra compañera le preguntaba si era cierta la información sobre ese supuesto intento de entrar en la vivienda y ella insistía en que, "de momento", no quiere hablar.

Sin embargo, Diana conectaba en directo desde el lugar en el que Maite se estaba haciendo las uñas para comprobar si quería añadir algo más. La madre de Sofía Suescun, con la que no mantiene relación desde hace casi dos años, no quiso aclarar lo sucedido, aunque sí dejó la puerta abierta a pronunciarse más adelante: "Hay mucha miga, de momento no voy a hablar, pero a lo mejor. De saltos no voy a decir nada, pero ¿quién no se ha saltado vallas? Mucha gente lo ha hecho, tengo agilidad. Pero este tema no lo quiero tocar, aunque hay que hablar, sí".