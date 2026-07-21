Terelu Campos , tras venirse abajo en ‘¡De Viernes!’ al ver las imágenes del interior de la casa de su madre en Málaga después de saltar a la luz toda la polémica sobre una supuesta venta y abandonar en plató, se ha sentado en ‘De Lunes a Viernes’ para explicar qué le ocurrió y cómo se encuentra. Además, de pronunciarse sobre las polémicas que se han generado alrededor de todo esto.

La colaboradora explicaba que el vídeo sobre el interior de la casa de su madre no le gustó: “Esto era la consecuencia de los comentarios de algunos compañeros y cuestionar. Cuando he estado sufriendo esas situaciones en la televisión llegó un momento en el que me levanté y me marché, tardé tres años en volver. Llega un día en el que dices: 'Una y no más'. Toda situación que a mí me produzca algo que recuerde de mi pasado no lo quiero en mi vida".

Terelu Campos: "A nadie nos gusta que nos engañen"

La que explicaba a Santi Acosta que aunque no es un tema muy relevante, es un tema que le ha molestado: “A nadie nos gusta que nos engañen, aunque sé que hay cosas muchas peores eso no significa que las cosas no te duelan”. Y dejaba claro que si no habló sobre nada de la casa fue porque había llegado a este acuerdo con su hermana: "Nos asesoraron de que no hablásemos. Carmen está de vacaciones y no se ha podido pronunciar y yo no puse ningún problema en que mi sobrino se quiera pronunciar. Yo cumplí lo que hablé con mi hermana”.

Además, tras salir a la luz que la persona que puso el anuncio de la venta es familiar de Makoke, nuestra colaboradora quería aclarar que ella no lo sabía: "Me hubiera gustado saberlo porque la hubiera llamado". Y aseguraba estar muy tranquila porque "sabe lo que tiene en su teléfono". Y daba los detalles de cómo este agente inmobiliario tenía las imágenes de la casa de su madre, como el motivo por el que han decidido no judicializar este tema: "No se han tomado acciones legales por quién es esta persona, viene a través de mi mejor amigo en Málaga, también le ha utilizado a él".

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