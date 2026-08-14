Nuevo bombazo de Juls Janeiro | Asegura que ha ido a la casa de Belén Esteban: "Habíamos quedado mi padre y yo"

Continúa la guerra entre Juls Janeiro y Belén Esteban. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha sorprendido a todos después de darse por aludida por unas palabras de la Esteban. La joven aprovechó para ridiculizar a Belén por su forma de escribir y tacharla de "meme televisivo". Ahora, '¡De lunes a viernes!' consigue sacarle un nuevo bombazo durante una intervención en directo.
Parece que Juls Janeiro no se ha quedado a gusto acusando a Belén Esteban de haber estado años viviendo "a la sombra de Jesulín de Ubrique". Tras la resaca de sus declaraciones, la joven se reitera y no se desdice de sus palabras. A todo esto, cabe destacar que Belén Esteban está muy tranquila y se muestra poco preocupada por estos inesperados ataques. Ahora, ojo al nuevo bombazo de Juls Janeiro.
A raíz de sus declaraciones, algunos medios han señalado que Juls habría estado en casa de Belén a escondidas de sus padres para visitar a su hermana Andrea. Al preguntarle sobre esto en pleno directo en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, esta ha sido su respuesta: "Fui a llevar a Andrea porque habíamos quedado para verla mi padre y yo".
"Entiendo el revuelo, pero me mantengo en lo que he dicho. Ni tengo que añadir ni tengo que quitar nada", insiste Juls Janeiro, que no parece arrepentirse de sus palabras hacia Belén. Cuando le preguntan por qué calificó a la Esteban de 'meme televisivo' lanza un nuevo ataque: "a las pruebas me remito". Asegura que no ha visto la reacción de Belén y no se pronuncia sobre lo que piensan sus padres de toda esta polémica que está protagonizando.