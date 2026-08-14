Nuevo bombazo de Juls Janeiro | Asegura que ha ido a la casa de Belén Esteban: "Habíamos quedado mi padre y yo"

Continúa la guerra entre Juls Janeiro y Belén Esteban. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha sorprendido a todos después de darse por aludida por unas palabras de la Esteban. La joven aprovechó para ridiculizar a Belén por su forma de escribir y tacharla de "meme televisivo". Ahora , '¡De lunes a viernes!' consigue sacarle un nuevo bombazo durante una intervención en directo.

Parece que Juls Janeiro no se ha quedado a gusto acusando a Belén Esteban de haber estado años viviendo "a la sombra de Jesulín de Ubrique". Tras la resaca de sus declaraciones, la joven se reitera y no se desdice de sus palabras. A todo esto, cabe destacar que Belén Esteban está muy tranquila y se muestra poco preocupada por estos inesperados ataques. Ahora, ojo al nuevo bombazo de Juls Janeiro.

Juls Janeiro asegura haber estado en casa de Belén Esteban

A raíz de sus declaraciones, algunos medios han señalado que Juls habría estado en casa de Belén a escondidas de sus padres para visitar a su hermana Andrea. Al preguntarle sobre esto en pleno directo en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, esta ha sido su respuesta: "Fui a llevar a Andrea porque habíamos quedado para verla mi padre y yo".