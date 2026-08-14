El verano se mueve 14 agosto 2026

Leticia Requejo desvela todos los detalles de la reacción de Belén Esteban en 'El verano se mueve", asegurando que le "encanta ser el meme de España" y está "tranquila".

Juls Janeiro ha hecho toda una declaración de guerra tras sus palabras más contundentes sobre Belén Esteban, confesando que es un “meme televisivo” y la “sombra de Jesulín”. Ante estas declaraciones, la reacción de Belén Esteban no se ha hecho esperar y Leticia Requejo ha desvelado todos los detalles.

La colaboradora ha revelado que Belén Esteban está “tranquilísima”: “Le ha pillado en plenas vacaciones y está disfrutando. Estas declaraciones no le han cambiado su vida. No le ha sorprendido ni nada fuera de lo normal. Esta cara de ella ya la conocía”. Además, en cuanto al origen de toda esta polémica, una historia de Belén Esteban en redes sociales que se ha interpretado como un dardo directo a Juls Janeiro —al menos por parte de esta—, Leticia Requejo ha explicado: “Ella lo hace para ensalzar la figura de su hija. No habla de Juls. Puede estar ella, pero hay muchas otras que se conocen”.