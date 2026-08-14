Juls Janeiro ha hecho toda una declaración de guerra tras sus palabras más contundentes sobre Belén Esteban, confesando que es un “meme televisivo” y la “sombra de Jesulín”. Ante estas declaraciones, la reacción de Belén Esteban no se ha hecho esperar y Leticia Requejo ha desvelado todos los detalles.
La colaboradora ha revelado que Belén Esteban está “tranquilísima”: “Le ha pillado en plenas vacaciones y está disfrutando. Estas declaraciones no le han cambiado su vida. No le ha sorprendido ni nada fuera de lo normal. Esta cara de ella ya la conocía”.
Además, en cuanto al origen de toda esta polémica, una historia de Belén Esteban en redes sociales que se ha interpretado como un dardo directo a Juls Janeiro —al menos por parte de esta—, Leticia Requejo ha explicado: “Ella lo hace para ensalzar la figura de su hija. No habla de Juls. Puede estar ella, pero hay muchas otras que se conocen”.
Leticia Requejo también ha asegurado que, para Belén Esteban, “no es ningún drama ser el meme de España”. Todo lo contrario: está orgullosa de ser el meme más usado de este país.
La colaboradora ha contado, además, un ejemplo de una ocasión en la que Belén Esteban y Juls Janeiro coincidieron en el pasado, con ella presente: “La relación entre ambas ha sido relativamente buena en estos últimos años... Belén no entiende estas declaraciones”.
Según ha explicado Leticia Requejo, las polémicas declaraciones de Juls Janeiro sobre Belén Esteban tampoco habrían sentado bien en su entorno profesional: “A la familia de la joven no le ha hecho ninguna gracia y a la gente con la que está trabajando en proyectos próximos y en los de ahora... ninguna gracia”.