Primeras imágenes del futbolista Sergio Rico y su mujer tras el brutal robo en su casa

Cinco encapuchados asaltaron su vivienda llevándose un millonario botín . Ahora la pareja ha reaparecido, aún en ‘shock’ y sin terminar de creerse todo lo que ha ocurrido.

‘Vamos a ver’ ha ofrecido en primicia las primeras imágenes del futbolista Sergio Rico y su mujer, Alba Silva , tras el violento robo que sufrieron esta semana en su casa de Sevilla .

Las imágenes han sido capturadas en la Comandancia de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, lugar hasta el que se desplazaron para denunciar los hechos. En ellas, aparecen acompañados de la madre de ella, que también fue víctima del robo, y de sus hermanas.

Sus rostros, serios y apagados, hablan por sí solos del desgaste emocional y la preocupación que acumulan desde que sufrieron el asalto. Además, aparecen con ropa cómoda y nada formal.

Tras realizar las gestiones pertinentes con la Guardia Civil, regresan al coche. Él portando un documento en la mano, y ella una botella de agua.

La publicación de Alba Silva en redes

A esto se ha sumado una publicación de la propia Alba en su perfil oficial en redes sociales: “Estamos empezando a normalizar cosas que no deberían pasar jamás”, comienza. La mujer del futbolista asegura que siente “una mezcla entre miedo, pena y rabia”. “Nadie debería arrebatarte la tranquilidad de sentirte a salvo en tu propia casa”, añade.

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