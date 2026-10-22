La policía alerta a jugadores del Sevilla y del Betis: son objetivo de una peligrosa banda

Este jueves, Cristóbal Soria ha traído nueva información al plató de ‘Vamos a ver’ : la policía habría dado un aviso a los futbolistas sobre este tipo de bandas organizadas.

El futbolista Sergio Rico y su familia siguen conmocionados tras el brutal asalto que sufrieron en su vivienda de Sevilla el pasado lunes. Aún siguen conociéndose nuevos datos sobre lo ocurrido mientras todos ellos continúan en ‘shock’.

Según ha explicado el colaborador, parece ser una banda “bastante peligrosa de extranjeros”. Su nacionalidad aún no estaría definida, pero tendrían “en el punto de mira” a los jugadores del Sevilla y del Betis. Serían su objetivo más común para lo que quieren: joyas, ropa y, sobre todo, dinero en efectivo.

Reunión de la policía con Sevilla y Betis

Cristóbal ha asegurado que le consta que la policía se ha reunido con parte del Sevilla y del Betis, concretamente con las plantillas del primer equipo, para alertarles de que están siendo objetivo de esta banda.

En esa reunión, los integrantes de la policía les han recomendado qué es lo que deben hacer en caso de vivir una experiencia como la que ha sufrido Sergio Rico: “Que tengan en la mesita de noche dinero en efectivo que pueda saciar y algunas joyas para intentarlos disuadir”, ha comentado el colaborador.

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