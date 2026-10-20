La entrevista de Paola Olmedo en 'La tarde se mueve': arremete contra Carmen Borrego y habla de su nueva ilusión

Se ha cumplido mes desde que Paola Olmedo y José María Almoguera firmasen su divorcio y la exconcursante de 'Supervivientes' ha acudido a 'La tarde se mueve' para responder a las declaraciones que su exsuegra, Carmen Borrego , ha hecho sobre ella en los últimos días, en los que ha vuelto a hablar del conflicto que mantuvieron y ha resaltado que su nuera ya no es ella, sino María 'La Jerezana'.

Sus dardos a Carmen Borrego

La manicurista se ha mostrado muy contundente y ha expresado que no le gusta que la hermana de Terelu Campos haya vuelto a hablar de su conflicto: "Siempre está tirando pullitas y a mí no me vas a escuchar hablando de repente de ella, pero siempre le voy a contestar, no me voy a callar". En su opinión, su exsuegra "siempre tira la piedra y esconde la mano" y no es capaz de aceptar que se le puede contestar: "Si tú comentas algo de ella, ya está súper ofendida".

Su nueva ilusión

Además de contestar a Carmen Borrego, Paola Olmedo ha hablado de su nueva ilusión, que curiosamente trabajó como guardaespaldas en su boda con José María Almoguera en 2022. Ha explicado que en aquel momento no se fijó en él porque estaba enamorada y feliz en su relación y que se reencontraron recientemente en un 'tardeo'.