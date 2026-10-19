Amador Mohedano revela qué relación hubo entre Rocío Jurado y el piloto

Desde que Rosa Benito le contase hace unos días a Rubén Torres en 'Supervivientes All Stars 2026' que Rocío Jurado había tenido un romance secreto con un hombre anónimo tras su divorcio de Pedro Carrasco y antes de su relación con José Ortega Cano, se ha especulado mucho con quién podría ser ese hombre y se ha hablado de un piloto, del que ya se rumoreó hace años que había sido alguien importante en la vida de la cantante.
La semana pasada, cuando Amador Mohedano fue preguntado por ese gran amor secreto de su hermana, él lo desmintió de forma tajante, pero ahora se ha sincerado con el paparazzi Tino Torrubiano y le ha contado qué sabe acerca de ese vínculo de 'la más grande' con el piloto: "Desmiente la historia de amor, pero dice que es cierto que se conocen en El Rocío y a partir de ahí tienen una amistad muy estrecha".
El paparazzi ha contado en 'La tarde se mueve' que lo que le matiza Amador es que Rocío Jurado tenía "una relación muy estrecha" no solo con el piloto, sino también con la mujer del piloto. "¿Hubo algo o no hubo algo?", ha querido saber Ion Aramendi, ante lo que Torrubiano ha respondido: "Hubo cierto flirteo, pero siempre dentro del respeto".
Leticia Requejo ha sido más concreta que el presentador y le ha preguntado a Torrubiano: "¿A Rocío le gustaba el piloto y no fue más allá porque estaba casado?". El paparazzi ha contestado: "Según lo que he podido hablar, sí".