Exclusiva | Alejandra Rubio carga como nunca contra Belén Esteban: "Dijo que solo me contrataban por estar embarazada"

La tarde se mueve 19 octubre 2026

Alejandra Rubio ha revelado el motivo de su enfado con Belén Esteban y ha revelado si se plantea tomar medidas legales contra ella

Hace unas semanas, Jorge Javier Vázquez le preguntó a Terelu Campos en el plató de 'Supervivientes All Stars 2026' si "en alguna ocasión" Belén Esteban había sido "mala persona" con ella, ante lo que la hermana de Carmen Borrego contestó afirmativamente y apostilló: "Y sobre todo con mi hija". Terelu explicó en '¡De viernes!' que Belén había criticado a su hija y que esa fue la razón por la que respondió así a Jorge Javier. Ahora ha llegado el turno de Alejandra Rubio de hablar y se ha sumado a su madre y a su tía en las críticas hacia la exconcursante de 'GH VIP'.

"Dijo que solo me contrataban por estar embarazada", ha asegurado Alejandra Rubio sobre Belén Esteban, a la que ha acusado de decir mentiras como que su parto estaba programado porque se iba a grabar para un documental: "Estaba programado porque tuvo diabetes, tan sencillo como eso". La joven ha añadido que, en su opinión, la colaboradora dijo todas esas cosas porque "nunca hay consecuencias", pero que ella está dispuesta a tomar medidas legales si se volvieran a decir falsedades sobre ella: "Si algo vuelve a pasar parecido, voy con todo". La prima de José María Almoguera ha comentado que su impresión es que "las chicas jóvenes molestan en televisión" y que no entiende por qué Belén la criticó si era compañera de su madre y tenían una buena relación. Además, ha sacado la cara por su madre, asegurando que ella nunca criticaría a la hija de Belén y destacando que no es una persona rencorosa.

También ha comentado que está "flipando" porque Belén Esteban ha expresado que no se arrepiente de lo que dijo sobre ella en el pasado. "Se han dicho cosas de mis hijos y ella se ha reído", ha asegurado Alejandra, para subrayar que no comprende por qué la colaboradora no muestra arrepentimiento. La reacción de Belén Esteban Leticia Requejo se ha puesto en contacto con 'la patrona' para contarle todo lo que la hija de Terelu Campos ha dicho sobre ella y ha transmitido su respuesta en 'La tarde se mueve'. "Dice: 'Éramos pocos y parió la abuela'. Eso es lo primero que dice y es una reacción normal porque dice que es una persona más que se suma al efecto de su vuelta".