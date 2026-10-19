La última entrevista de Beatriz Trapote en '¡De viernes!' no ha pasado para nada desapercibida. La pareja de Víctor Janeiro se ha mostrado contundente y ha lanzado una serie de dardos , fundamentalmente hacia Belén Esteban , con declaraciones e insinuaciones directas y concisas . Una entrevista que tampoco ha pasado desapercibida para la propia Belén Esteban , quien no ha dudado en responder a todos y cada uno de los dardos que ha recibido de Trapote, como el momento en el que deja caer que Belén Esteban es la tía de sus tres hijos .

Adriana Dorronsoro, colaboradora de 'Vamos a ver', ha apuntado en el programa de Telecinco que la tía de los hijos de Trapote no es Belén Esteban, sino María José Campanario. Además, Dorronsoro señala cuál es el verdadero problema de todo esto: "Llega un momento en el que me pregunto qué es lo que nos viene a contar Beatriz Trapote".

"Ella (Beatriz Trapote) dice que Belén miente y que puede demostrar que es verdad", asegura Adriana Dorronsoro, que reacciona a las palabras de la pareja de Víctor Janeiro, en las que deja caer que unas amigas de Belén Esteban —que ahora ya no son sus amigas— le han contado que una vez le dijo que no fuese su hija a cierto sitio. "Belén ha tenido siempre las mismas amigas", cuenta Dorronsoro.

Por otro lado, la colaboradora de 'Vamos a ver' ha señalado que ha hablado con Belén Esteban este pasado fin de semana y que "está flipando": "Ya no sabe qué más van a sacar. Para empezar, ni la vio (a Beatriz Trapote). Está con su madre en Benidorm desconectando de todo. El otro día salen sus amigas, luego ella, que era la que filtraba las informaciones... No entiende nada", dice Adriana Dorronsoro.

La periodista, además, se dirige a Beatriz Trapote y le pide que "saque pruebas": "Tanto que dice que tiene la verdad... No me vengas ahora a hablar de unas amigas que ni la propia Belén sabe qué amigas son. No entiendo muy bien a qué juega".