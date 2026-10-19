Exclusiva | Las impactantes imágenes de Amador Mohedano tras su accidente

Amador Mohedano ha sufrido un accidente que le ha provocado unas heridas en el rostro . 'La tarde se mueve' ha mostrado las imágenes y el paparazzi Tino Torrubiano, amigo del exmarido de Rosa Benito, ha estado presente en plató para explicar que lo que le ocurrió fue que sufrió una caída cuando el pasado viernes paseaba a sus perros.

"Uno de ellos se le cruzó, se cayó y producto de esa caída se produjo una brecha en el pómulo derecho", ha revelado el paparazzi, que ha añadido que "impacta mucho verlo al natural": "No es algo sutil, sino que realmente impacta". Leticia Requejo ha comentado que a ella también le parece una imagen impactante y ha desvelado que Rosario Mohedano, hija de Amador, se ha enterado de la situación de su padre por el programa.

"No me queda muy clara su relación", ha apostillado la presentadora. "Yo la relación de su hija con Amador creo que es buena", ha sido la aclaración de Torrubiano, que ha confesado que él presuponía que la familia se había enterado de la caída de Amador a través de uno de sus hijos, que vive con él. El fotógrafo también ha explicado que el hermano de Rocío Jurado no solo tiene la herida del rostro, sino "un gran hematoma" en la rodilla y "el hombro derecho magullado".

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