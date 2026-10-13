Exclusiva | Amador Mohedano se pronuncia sobre el amor secreto de Rocío Jurado que ha destapado Rosa Benito

Rosa Benito le contó a Rubén Torres en 'Supervivientes All Stars 2026' que Rocío Jurado había tenido un gran amor que mantuvo en secreto tras su divorcio con Pedro Carrasco y antes de iniciar su relación con José Ortega Cano. A su sobrina, Gloria Camila, no le hizo ninguna gracia que su tía desvelase en Honduras que su madre había tenido una relación que no había salido a la luz porque considera que corresponde a su intimidad. Ahora sido Amador Mohedano, hermano de 'la más grande', el que se ha pronunciado sobre el tema.
Al representante le han preguntado acerca de esta supuesta relación de Rocío Jurado que no se conoció en su momento y su reacción ha sido tajante. "¡Qué va, qué va!", ha exclamado de forma contundente, negando así este presunto romance que destapó su exmujer desde los Cayos Cochinos, donde también ha hablado de la relación entre Gloria Camila y Rocío Jurado.
Rosa ha asegurado que Gloria no tiene "muchas vivencias" con su madre porque la cantante trabajaba mucho cuando su hija era pequeña y falleció cuando la niña tenía nueve años. Gloria Camila ha reaccionado a las palabras de sus tíos desde el plató de 'La tarde se mueve', donde ha reiterado que no le gusta que se ponga sobre la mesa que su madre habría tenido una relación con un hombre anónimo antes de conocer a su padre y ha explicado que es cierto que no tiene tantas vivencias como le gustaría con su madre.
"¿Qué necesidad hay de hablar ahora después de tantos años?", se ha preguntado la colaboradora, que desconocía esta supuesta relación que su madre habría tenido antes de iniciar su romance con su padre y que tampoco imagina quién puede haber sido el hombre, en caso de haber existido, con el que su madre vivió ese gran amor secreto.
"No es porque no sea mi padre o porque se hable de su amor con otra gente, no", ha querido matizar la exconcursante de 'Supervivientes All Stars', que considera que "no es feo" que su tía haya sacado este tema en Honduras, pero que sí que piensa que "es innecesario" que lo haga: "Yo quiero que la gente hable de sí misma".