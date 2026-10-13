Irene Rosales se ha reencontrado con su exmarido, Kiko Rivera, tras meses sin verse y en su breve encuentro también ha estado presente Lola García, la pareja actual del DJ . En las imágenes, se ve que la exconcursante de 'GH DÚO' acompañó a una de sus hijas hasta el coche del hermano de Isa Pi y que, aunque fue Lola la que se bajó para recibir a la niña, Irene se acercó hasta la parte delantera del coche para intercambiar unas palabras con su ex, con el que esta semana habría cumplido diez años de casada.

La colaboradora ha explicado en 'La tarde se mueve' que hacía mucho tiempo que no coincidía con Kiko y que el encuentro se produjo porque su hija mayor "estaba mala" y habían decidido no llevarla ese día al colegio, por lo que el hijo de Isabel Pantoja no pudo recoger a ambas niñas directamente en el centro educativo y tuvo que pasar por casa de Irene a por la niña: "Era por el bien de lo que tenemos en común".

"Era la primera vez que nos reencontramos así, con las niñas", ha añadido Irene, a la que Marta López le ha preguntado cómo acuerdan ese tipo de encuentros si Kiko Rivera la sigue teniendo bloqueada en WhatsApp. "No me ha desbloqueado", ha confirmado la sevillana, que ha aclarado que su contacto se produce siempre por llamada telefónica.

"Quiero que estas situaciones se normalicen sobre todo por las niñas", ha asegurado Irene, que ha explicado que con Lola solo habló de la niña y que con Kiko tampoco habló mucho: "Simplemente le di la información de la niña".

Tensión entre Irene Rosales y Marta López

"¡Si yo fuera Kiko tampoco le hablaría!", ha exclamado entonces Marta López, provocando la reacción de su compañera, que considera que no se ha portado mal con Kiko Rivera. Marta le ha recordado que hizo una campaña publicitaria que molestó mucho al primo de Anabel Pantoja e Irene ha comentado que la volvería a hacer: "¡También está muy feo que me llame mantenida!".

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