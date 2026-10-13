Vamos a ver 13 octubre 2026

La colaboradora de 'Vamos a ver' ha revelado lo que le han contado antiguos trabajadores de la supuesta agencia de prensa a la que Belén Esteban filtraba información y ha cuestionado las acusaciones de Beatriz Trapote

La guerra entre Belén Esteban y Beatriz Trapote no parece que vaya a acabar. Las últimas declaraciones de la mujer de Víctor Janeiro, en las que ha señalado a la de Paracuellos como la supuesta responsable de filtrar información sobre Jesulín de Ubrique y de haber influido en su salida de la televisión, han provocado una gran polémica. Unas acusaciones a las que Belén ya ha respondido con una contundente advertencia: "Que tengan mucho cuidado con lo que dicen, porque yo me entero de todo, de todo". Ahora, 'Vamos a ver' ha investigado las afirmaciones de Beatriz Trapote y ha aportado nuevos datos que contradicen su versión.

Adriana Dorronsoro desmiente las acusaciones contra Belén Esteban Ha sido Adriana Dorronsoro quien ha explicado qué lo que ha descubierto tras hablar con personas que trabajaban en la agencia de prensa a la que hacía referencia la periodista. Beatriz Trapote había asegurado que, durante su etapa en Europa Press, recibían información sobre los movimientos de Jesulín de Ubrique procedente de Belén Esteban o de su entorno. Sin embargo, Adriana Dorronsoro ha desmentido esta acusación tras consultar con fuentes vinculadas a la agencia: "Hemos estado investigando y es mentira", ha asegurado la colaboradora, que ha explicado que las personas con las que han hablado niegan que Belén llamara a la agencia para proporcionar información. "En ningún momento Belén ha llamado para filtrar ningún tipo de información", ha insistido Adriana, aportando además un detalle que considera especialmente revelador: Belén Esteban ni siquiera conocía entonces el nombre de la persona que estaba al frente de la agencia, algo de lo que, según sus fuentes, no se enteró hasta muchos años después.

Pero la colaboradora ha ido un paso más allá y ha señalado que las informaciones sobre Jesulín procedían de otros círculos cercanos al torero: "Precisamente lo que nos comentan es que las informaciones venían de otros entornos y uno de ellos era el entorno de Jesulín", ha desvelado. Pepe del Real revela quiénes informaban sobre Jesulín de Ubrique Pepe del Real ha querido contar su propia experiencia sobre cómo llegaban a los medios las informaciones relacionadas con Ambiciones. "Yo he hablado con el vecino traidor que estuvo en televisión y que era la fuente por parte de Jesulín que informaba a los medios", ha explicado el periodista, que también ha mencionado a otro informador conocido como el "amigo traidor", cercano a Fran, el exmarido de Belén Esteban. Eso sí, Pepe ha querido introducir un pequeño pero importante matiz sobre la actitud de Belén durante aquellos años. Según ha señalado, la colaboradora hablaba abiertamente en las redacciones sobre cuestiones relacionadas con Jesulín: "Belén a veces ha sido muy bocachancla y entonces, hablando en una redacción, tú te enterabas de todo lo que iba a hacer o de cuándo iba a venir Jesulín", pero Adriana intervenía para remarcar: "Eso no es filtrar".