El patrimonio de Jesulín de Ubrique, al descubierto: ¿a cuánto asciende su fortuna?

Propiedades, participaciones en empresas y entrevistas en una conocida revista. Jesulín de Ubrique lleva años facturando y Luis Pliego ha querido realizar una investigación para descubrir cuál es la fortuna global del torero , que es a que heredarían Juls Janeiro y sus tres hermanos anónimos (dos son hijos de María José Campanario y la otra es hija de Belén Esteban).

En 'La tarde se mueve', el periodista ha desvelado que Jesús Janeiro Bazán tiene una fortuna global de cinco millones de euros, porque es propietario de Ambiciones, finca valorada en cerca de 2,5 millones de euros, de un chalet en Arcos de la Frontera que cuesta 800.000 euros y un piso en Madrid de 500.000 euros.

Dos empresas en las que tiene participaciones y que publicaron sus cuentas también muestran una economía saneada: una de ellas tiene activos superiores a medio millón de euros y otra a 800.000 euros. Además, el director de la revista 'Lecturas' ha desvelado que María José Campanario tiene un piso a su nombre en Arcos de la Frontera.

Los colaboradores han comentado que esperaban que el diestro tuviera mucho más dinero que cinco millones de euros y han llegado a la conclusión de que sus apariciones recientes en televisión se deben a no tener una fortuna mayor.

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