Beatriz Trapote acusa a Belén Esteban de filtrar a la prensa sus encuentros con Jesulín de Ubrique: "Lo necesitaba para contarlo"

¡De viernes! 10 octubre 2026

Continúa la guerra entre Beatriz Trapote y Belén Esteban.

Tras su reencuentro con Belén Esteban la semana pasada en el plató de '¡De viernes!', Beatriz Trapote ha decidido tomarse la revancha y volver de nuevo al programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para responder a todo lo que 'la princesa del pueblo' dijo de ella y de su familia. La mujer de Víctor Janeiro carga duramente contra 'la patrona' en su entrevista.

Beatriz Trapote asegura que Belén Esteban daba chivatazos a la prensa Durante su entrevista en plató, Beatriz Trapote ha llegado a insinuar que en Europa Press, la empresa en la que ella trabajaba, llegaba información relevante sobre las idas y venidas de Jesulín de Ubrique (cuando llegaba a la casa de Belén a recoger a su hija, cuando se iba...). Cuando Lydia Lozano le pregunta directamente a la invitada sobre esto, la Trapote se muestra firme: "No lo he insinuado, lo he dicho". "En los años 2004 y 2005, yo estaba en Europa Press. Yo no conocía a Víctor, yo estaba de reportera en la calle y teníamos chivatazos, de Belén o del entorno, yo no lo sé. ¿Por qué sabe Europa Press que Jesús llega el martes a las cinco de la tarde a recoger a la niña? Es que no estoy inventando nada", son sus contundentes palabras, insistiendo en que, tras estos chivatazos, se encontraban o la Esteban o su entorno más cercano.

Terelu Campos pregunta si la familia Janeiro no ha dado nunca chivatazos y Beatriz Trapote asegura que no pero porque trabajaba en Madrid. Algunos colaboradores no creen que Belén Esteban diera esos chivatazos a la prensa, pero Ángela Portero se suma a las palabras de la invitada: "Yo estaba trabajando en la agencia de la competencia y es cierto. Es más, la actitud de Janeiro con la prensa era de invitarnos a comer en la casa, pero Belén no hacía eso y te puedo asegurar que llamaba a la directora de la agencia, con la que tenía muy buena relación, y le daba el chivatazo de todo lo que hacía". "Belén necesitaba de esos encuentros para venir a su programa y contar 'me ha dado un beso, no me lo ha dado, me ha escrito, la niña venía con la ropa sucia...', ella necesitaba, tenía necesidad, Jesús no porque tiene su trabajo y sus negocios", remata Beatriz Trapote. Además, dice que no avisaba a toda la prensa, si no a una determinada y da un último apunte sobre uno de estos encuentros en los que la hija de Belén le habría dicho a su madre, supuestamente, que 'no montara el pollo' delante de la prensa.