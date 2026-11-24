'La tarde se mueve' ha recogido las declaraciones de Nora de Liechtenstein, madrastra de Isabel Sartorius, sobre el estado de salud de la aristócrata . Tras la entrevista que su hermano Luis Sartorius concedió la semana pasada a la revista 'Hola', en la que desvelaba detalles sobre la vida de Isabel en la residencia en la que está ingresada , Nora ha sido la última en pronunciarse y ha lanzado un mensaje tranquilizador.

Preguntada por cómo se encuentra Isabel Sartorius, Nora de Liechtenstein ha respondido con claridad: "Muy bien. Está muy bien. Gracias". La que fuera segunda mujer de su padre durante más de una década ha confirmado, al igual que el hermano de Isabel, que la aristócrata está rodeada de los suyos en todo momento. "Estáis muy pendientes de ella?", le han preguntado, a lo que ha respondido afirmativamente: "Sí".

Isabel Sartorius fue novia de Felipe

Isabel Sartorius y Felipe VI, entonces príncipe, mantuvieron una discreta relación de apenas dos años, un amor de juventud marcado por el flechazo que acabó dinamitado por las presiones familiares. El programa ha recordado cómo la noticia del noviazgo saltó a la prensa el 6 de septiembre de 1989 con sus primeras fotos a bordo de un barco.

MÁS NOTICIAS