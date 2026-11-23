Alejandra Rubio ha regresado a la televisión como colaboradora de 'Gran Hermano VIP' tras ocho meses alejada de los platós , y su primo José María Almoguera no ha tardado en dar su opinión en 'La tarde se mueve' . El hijo de Carmen Borrego ha valorado la vuelta de la hija de Terelu Campos con cierta ironía que no ha pasado desapercibida en el plató de Telecinco.

José María Almoguera valora la vuelta de Alejandra Rubio

Hace exactamente 243 días, Alejandra Rubio anunció su retirada temporal de la televisión. "Me voy a retirar un tiempo", dijo entonces. Sin embargo, la joven nunca cerró del todo la puerta: dos meses después regresó brevemente para promocionar su libro y dejó claro que no descartaba volver. "Luego también habrá que ver si me dejan volver. Si yo quiero volver, que yo no sé qué va a ser de mi vida, pero no me voy a sentar la semana que viene en un plato diariamente. Oye, igual dentro de un mes", reconoció en su momento.

Ahora, seis meses después de aquellas palabras, Alejandra ha reaparecido como colaboradora de 'GH VIP', donde no se ha cortado a la hora de lanzar críticas hacia Belén Esteban. Preguntado directamente por la vuelta de su prima, José María Almoguera ha reconocido que le han gustado muchas de las cosas que ha dicho, pero ha dejado entrever su sorpresa ante el giro radical de Alejandra. "Me ha sorprendido bastante el cambio que ha pegado este tiempo que ha estado fuera", ha afirmado.

El colaborador ha recordado que, en el pasado, su prima se posicionaba en contra de quienes hacían exclusivas o participaban en programas de televisión. Y ha rematado con un comentario cargado de ironía: "Y ahora de repente este cambio de peace and love a mí me parece maravilloso". En el plató se ha señalado que lo ha dicho con cierto retintín, algo que el propio Almoguera no ha negado.

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