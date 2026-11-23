Belén Rodríguez ha explicado cómo estalló su enfrentamiento con Beatriz Trapote durante una pausa publicitaria en el plató de 'GH VIP 9' . La colaboradora ha explicado ante Ion Aramendi los motivos que desencadenaron la bronca y cómo se desarrollaron los hechos que no pudieron verse en pantalla.

El origen de la bronca entre Belén Rodríguez y Beatriz Trapote

En pantalla se vio que existía tensión entre las dos colaboradoras, que se engancharon varias veces durante el debate, pero el momento más complicado se vivió fuera de cámaras. Belén Ro ha querido ofrecer su versión de lo ocurrido y ha asegurado que sus compañeros, como Miguel Frigenti, son testigos de lo que pasó.

La madrileña ha explicado que se levantó en la publicidad para pedirle a su compañera que no la estuviera interrumpiendo continuamente porque desde que superó "su problema con la garganta" no puede hablar con tanta fluidez. "Ahí quedó la cosa y yo me volví a mi sitio", ha añadido Belén, que ha escenificado entonces cómo la cuñada de Jesulín de Ubrique y María José Campanario fue hacia ella para responderle.