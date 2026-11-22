Emma García ha sorprendido a la audiencia de 'Fiesta' con una confesión personal que no ha dejado indiferente a nadie en el plató. Durante un debate sobre las parejas separadas por la distancia y si esta circunstancia puede acabar provocando divorcios, la presentadora ha revelado que ella misma vivió esa situación con su marido cuando acababan de casarse.
La presentadora ha compartido un capítulo íntimo de su vida sentimental que hasta ahora no había contado con tanto detalle. "Tuve que vivir mi relación a distancia recién casada", ha confesado Emma García ante la atenta mirada de sus colaboradores. Según ha explicado, no se trataba de una elección, sino de una necesidad: "No quedaba otra", ha añadido con naturalidad.
Emma García ha querido dejar claro que, pese a la distancia física, la relación con su marido siempre se mantuvo: "Estábamos, quiero decir, había relación, pero cada uno vivíamos en un sitio diferente". Esa etapa, lejos de debilitar su vínculo, le sirvió para valorar aún más la convivencia cuando por fin pudieron reunirse.
El momento más emotivo de su confesión ha llegado cuando ha recordado lo que sintió al reencontrarse definitivamente con su marido: "Yo dije cómo he podido aguantar tanto tiempo sin vivir contigo". Una frase que ha resumido toda la intensidad de aquella etapa de separación y que ha arrancado reacciones entre los presentes en el plató.
Emma García se ha mostrado sincera al reconocer que la distancia siempre entraña riesgos: "No lo digo porque podía haber pasado otra cosa". Sin embargo, ha defendido que cuando existe un compromiso real, las parejas separadas por las circunstancias pueden salir adelante: "Cuando tienes que aguantar y quieres y hay ganas y hay amor de verdad, pues aguantas", ha sentenciado la presentadora.
Con estas palabras, Emma García se ha presentado como testigo directo de que las relaciones a distancia no tienen por qué terminar en ruptura. Su experiencia personal ha servido para enriquecer el debate que se estaba desarrollando en el plató de 'Fiesta', donde se analizaba si la separación geográfica es un factor determinante en los divorcios.
La revelación de Emma García ha aportado un tono personal y cercano al debate, dejando claro que, incluso recién casada y viviendo lejos de su pareja, la determinación y el cariño fueron suficientes para mantener unida su relación hasta poder compartir el mismo hogar.