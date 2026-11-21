'Fiesta' ha emitido en exclusiva la entrevista que el colaborador Kike Calleja ha realizado a Kina Méndez , exmujer de Diego El Cigala y madre de sus dos hijos.

La bailaora, que siempre ha mantenido un perfil discreto, ha roto su silencio para relatar el maltrato continuado que ha sufrido durante los años que compartió su vida con el cantaor. "He sido víctima de violencia de género, de insultos… me decía 'cómete mis cacas, perra maldita", ha declarado Kina Méndez en unas palabras que han conmocionado al plató.

La pareja mantuvo una relación durante seis años, se casaron en 2014 y repartieron su vida entre sus residencias de España y República Dominicana. Según ha contado Kike Calleja, cuando Kina Méndez conoció a Diego El Cigala, ella tenía muy buena relación con Juan Gabriel, quien le había propuesto grabarle un disco. Sin embargo, "ella abandonó todo por empezar esa relación amorosa con Diego El Cigala", ha explicado el colaborador.

La denuncia de Kina Méndez y la condena al cantaor

En julio de 2021 la relación saltó por los aires cuando Kina denunció a su marido por malos tratos. El 10 de junio de ese año, la Policía Nacional detuvo a Diego El Cigala durante su estancia en un hotel de Madrid. Horas más tarde fue puesto en libertad. En noviembre de 2024, el cantaor se enfrentó al juicio por maltrato continuado, en el que la Fiscalía pidió cinco años de prisión. Finalmente, el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez de la Frontera le condenó a dos años y un mes por delitos de malos tratos contra su expareja.

Kina Méndez también ha denunciado un impago de manutención que ronda los 30.000 euros y ha explicado que sus hijos mantienen visitas tuteladas con su padre. "Como músico está tocado por la varita de Dios, pero como persona y como padre deja mucho que desear", ha afirmado la bailaora. "Si quisiera dinero hubiera seguido a su lado y hubiera seguido soportando", ha añadido, respondiendo así a quienes la acusan de motivaciones económicas.

El testimonio de Kina Méndez: amenazas, infidelidades y una vida destrozada

En la entrevista, Kina Méndez ha relatado episodios concretos del maltrato. "Y si yo lo denuncié fue porque me dijo: como te pongas tonta, te quito a los niños", ha confesado. Estando en Punta Cana viviendo con él, el cantaor desaparecía durante días. "No vino toda la noche. Se llevó un par de días sin aparecer. Estando ya para acostarnos, le llaman por teléfono y aparece la imagen de una señora", ha recordado. También ha relatado una amenaza directa a su madre: "Salió mi madre y le dijo: voy a coger a tu hija por el cuello y la voy a tirar por el balcón".

La bailaora ha contado además la anécdota del parto: se quedó sola en la carretera, en pijama y embarazada, mientras Diego se marchaba. "Yo quisiera que esa orden de alejamiento fuera eterna", ha afirmado. Kina Méndez ha querido lanzar un mensaje a otras víctimas de violencia de género, animándolas a denunciar y a no callar.

Kike Calleja, destrozado tras la entrevista a Kina